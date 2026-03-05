En vivo
Petro y Delcy Rodríguez se reunirían por primera vez el 13 de marzo en Cúcuta

Petro y Delcy Rodríguez se reunirían por primera vez el 13 de marzo en Cúcuta

Este será el primer viaje de carácter internacional de la jefa de Estado venezolana, que asumió el cargo en reemplazo de Nicolás Maduro.

Presidente Petro y Delcy Rodríguez
Presidente Petro y Delcy Rodríguez.
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 5 de mar, 2026

