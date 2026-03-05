En vivo
Petro y banqueros buscan acuerdo similar al 'Pacto por el crédito' para evitar inversiones forzosas

Petro y banqueros buscan acuerdo similar al ‘Pacto por el crédito’ para evitar inversiones forzosas

Está previsto que el próximo lunes se realice un nuevo encuentro entre el sector bancario y el ministro de Hacienda, Germán Ávila, para continuar las negociaciones.

