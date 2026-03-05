Petro y banqueros buscan acuerdo similar al ‘Pacto por el crédito’ para evitar inversiones forzosas

Más de dos horas duró en la Casa de Nariño la reunión convocada por el presidente Gustavo Petro con los principales representantes del sector financiero. Al encuentro asistieron el ministro de Hacienda, Germán Ávila; el superintendente financiero, César Ferrari; el presidente de Asobancaria, Jhonatan Malagón, y los presidentes de los principales bancos del país.

Entre ellos estuvieron Javier Suárez, presidente de Davivienda; César Prado, del Banco de Bogotá; Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia; Diego Prieto, presidente de Caja Social; y Mario Pardo, presidente de BBVA.

Los banqueros abandonaron la Presidencia sin entregar declaraciones, pues, según trascendió, ese fue parte de los acuerdos con el mandatario. Sin embargo, representantes del sector aseguraron que se está trabajando en la construcción de un acuerdo similar al 'Pacto por el Crédito', iniciativa que en su momento impulsó la ahora embajadora Laura Sarabia y que buscaba destinar cerca de 55 billones de pesos a créditos productivos.

Reunión entre banqueros y Gobierno por inversiones forzosas Foto: suministrada

El presidente Petro insistió en que ese pacto fracasó y que incluso se sintió engañado frente a sus resultados. En medio de ese contexto, los equipos técnicos del Gobierno y del sector financiero están trabajando en un nuevo mecanismo que permita evitar las inversiones forzosas anunciadas por el mandatario en un consejo de ministros. Para Asobancaria esa medida podría afectar el ahorro de los colombianos y encarecer los créditos, por eso se oponen. Así lo explicó el presidente de Asobancaria en Blu Radio.



“Un porcentaje del ahorro de los colombianos va a estar administrado por el Gobierno. Esto reduce los fondos disponibles para el resto de la economía y presiona al alza las tasas de interés. Asumimos que quitar el 5 % de los depósitos podría subir entre medio y un punto porcentual las tasas de colocación”, dijo.

Está previsto que el próximo lunes se realice un nuevo encuentro entre el sector bancario y el ministro de Hacienda, Germán Ávila, para continuar las negociaciones.