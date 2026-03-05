Violencia electoral se intensifica a 3 días de elecciones: Defensoría alerta ataques contra campañas

La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por una serie de ataques registrados en las últimas horas contra campañas al Congreso de la República en distintos departamentos del país.

Según la entidad, en apenas 24 horas se reportaron cuatro hechos de violencia relacionados con la contienda electoral. Un homicidio, dos ataques armados contra vehículos de candidatos y la incineración de un automóvil utilizado en actividades de campaña.

La entidad subraya que uno de los casos ocurrió en Sucre, donde hombres armados dispararon contra la camioneta en la que se movilizaba Gerardo Luis Ruiz, candidato a la Cámara por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz de Montes de María. Otro hecho se registró en Atlántico, donde fue atacado con arma de fuego el vehículo de María Bolívar, aspirante a la Cámara por la Alianza Social Independiente.

A estos hechos se suma la incineración del vehículo utilizado en actividades de campaña por Mauricio Matri, candidato a la Cámara por el Centro Democrático, en el municipio de Piedecuesta, Santander. Además, en Puerto Rondón, Arauca, fue asesinada una persona vinculada a la campaña del candidato a la Cámara por ese mismo partido, Manuel Pérez.



La Defensoría recordó que, a través de su Alerta Temprana Electoral, ha advertido reiteradamente sobre los riesgos que enfrentan candidatos, equipos de campaña y comunidades en distintas regiones del país, especialmente en zonas PDET donde se ubican las curules de paz.

“Lo ocurrido en las últimas horas evidencia que ese riesgo pasó de ser una advertencia a materializarse en hechos concretos de violencia”.

Ante este panorama, la Defensoría hizo un llamado urgente al Gobierno nacional, a las autoridades territoriales, a la Fuerza Pública y a la Unidad Nacional de Protección para adoptar medidas inmediatas que garanticen la seguridad de los candidatos, sus equipos de campaña y la ciudadanía en los días previos a la jornada electoral.

“Asimismo, reiteramos nuestro llamado a los grupos armados ilegales para que respeten el proceso democrático y se abstengan de cualquier acción que ponga en riesgo la vida, la integridad y los derechos políticos de quienes participan en estas elecciones”.