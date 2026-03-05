Bogotá aplicará ley seca durante las elecciones de este domingo 8 de marzo: así rige la norma

Las elecciones del Congreso de la República y las consultas interpartidistas se llevarán a cabo el próximo domingo 8 de marzo, por lo que el Gobierno nacional anunció que habrá ley seca. Por esta razón, la Alcaldía de Bogotá informó que acatará las medidas establecidas por el Ministerio del Interior.

La administración distrital informó que se acogerá a los mismos horarios de ley seca establecidas en el Decreto 0188 de 2026. La medida busca prevenir alteraciones del orden público y facilitar el desarrollo de la jornada electoral.

Según explicó la Secretaría de Gobierno, la restricción para la venta y consumo de bebidas alcohólicas aplicará desde las 6:00 de la tarde del sábado 7 de marzo hasta las 12:00 del mediodía del lunes 9 de marzo en toda la ciudad.

El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero Ardila, confirmó la decisión a través de sus redes sociales: “La Alcaldía Mayor de Bogotá acogerá los mismos tiempos de la ley seca dispuestos por el Decreto 0188 de 2026 del Ministerio del Interior, con ocasión de las elecciones parlamentarias de este domingo 8 de marzo”.



Operativo para la jornada electoral

Las autoridades distritales también señalaron que Bogotá cuenta con un amplio dispositivo de seguimiento para la jornada democrática.



El alcalde Carlos Fernando Galán liderará el monitoreo del proceso electoral junto con las autoridades distritales y de seguridad. Para ello se instalarán Puestos de Mando Unificado (PMU) en cada una de las localidades, además de un PMU Distrital desde el cual se coordinarán las acciones durante el día de las votaciones.

En total, el operativo permitirá supervisar 1.083 puestos de votación y 18.160 mesas habilitadas en la capital del país.

Asimismo, la administración distrital aseguró que la ciudad se encuentra lista para la jornada electoral del domingo, en la que los ciudadanos podrán elegir a los integrantes del Congreso de la República y participar en las consultas interpartidistas convocadas por algunos sectores políticos.

