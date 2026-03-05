“No se pueden arrancar obras sin predios”: Galán sobre proyectos sin planeación en Bogotá

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, cuestionó la forma en que en el pasado se iniciaron varios proyectos de infraestructura en la capital sin contar con los predios necesarios para su ejecución. Durante una entrevista en Mañanas Blu 10:30, el mandatario indicó que este tipo de decisiones han generado retrasos en obras clave y complicaciones para la movilidad en la ciudad.

El pronunciamiento se dio al referirse a los avances en la troncal de TransMilenio por la avenida 68, una de las obras más importantes para la movilidad de Bogotá. Según explicó, cuando su administración llegó encontró múltiples problemas de planeación.

“Imagínese usted que una obra contratada en febrero del año 2020, nosotros llegamos en enero del 2024, cuatro años después, y no se habían adquirido los predios para poder realizar la obra de manera completa. Eso es un error monumental de planeación en una obra”, afirmó.

El alcalde fue enfático al señalar que esta situación no puede repetirse en futuros proyectos de infraestructura. “Usted no puede arrancar una obra sin tener los predios necesarios, y aquí las arrancan. Y las han arrancado en el pasado”, aseguró.



Avances en la troncal de la avenida 68

Galán explicó que la troncal de la avenida 68 está dividida en nueve grupos de obra y que su administración ha trabajado en resolver los problemas que dejaron retrasada la ejecución del proyecto.



“Ya entregamos uno de los grupos, el grupo cinco. Este año vamos a entregar cinco más; son nueve en total. Ya entregamos uno, vamos a entregar cinco este año y quedarán solamente tres para el año entrante”, indicó.

El mandatario también recordó que durante la pandemia varias obras de infraestructura se vieron afectadas por el aumento de costos en materiales como el acero y por dificultades financieras de algunos contratistas.



Nuevas reglas para evitar retrasos

El alcalde aseguró que su administración busca cambiar la forma en que se planifican las obras en Bogotá para evitar problemas similares en el futuro.

“A futuro no podemos permitir que una obra arranque sin tener por lo menos el 80% de los predios adquiridos y disponibles para el contratista”, señaló.

Como ejemplo, mencionó el caso de la obra de la calle 13, donde decidió retrasar el inicio del proyecto hasta contar con los predios necesarios. “No tiene sentido arrancar la obra y después que el contratista diga que está esperando que le traigan los predios, pero la obra ya reventada”, explicó.



Entrega de obras para mejorar la movilidad

Galán reconoció que el alto número de frentes de obra abiertos en la ciudad ha afectado la movilidad de los bogotanos. Sin embargo, afirmó que en los próximos meses se comenzarán a ver resultados con la entrega de varios proyectos.

“Este año vamos a mejorar mucho gracias a la entrega de cinco tramos de la 68 y a la entrega de la troncal de la avenida Ciudad de Cali”, indicó.

El alcalde concluyó que, aunque las obras generan dificultades temporales, son necesarias para mejorar la infraestructura de la ciudad. “Estamos poniendo al día la infraestructura de Bogotá después de mucho atraso”, afirmó.

Escuche la entrevista completa acá: