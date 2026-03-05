En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ecopetrol
Millonarios
UNP
Guerra en Irán
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / “No se pueden arrancar obras sin predios”: Galán sobre proyectos sin planeación en Bogotá

“No se pueden arrancar obras sin predios”: Galán sobre proyectos sin planeación en Bogotá

El comentario surgió al hablar de los avances en la troncal de TransMilenio por la avenida 68, una de las obras clave para la movilidad de Bogotá junto al metro.

Publicidad

Publicidad

Publicidad