Bogotá planea alargar la medida de ley seca para las elecciones del 8 de marzo

Previo a las elecciones del 8 de marzo en Colombia, el distrito plantea alargar la medida de ley seca. Es decir, no comenzaría el sábado 7 a las 6:00 p. m., sino que podría aplicar desde la tarde del viernes 6 de marzo. Según lo dicho por el distrito, esta decisión se tomaría, ya que la fuerza pública disponible en Bogotá estaría concentrada en las elecciones y no se focalizaría en otros puntos críticos.

Así las cosas, en la tarde de este jueves, el que notifique la decisión es el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

“Cómo van a estar tan concentrados en la jornada electoral para que salga bien; ahí está la discusión de qué hacemos con la ley seca. Si le damos más tiempo para poder concentrarnos en los esfuerzos electorales, traslado de materiales y todo lo que pasa el sábado, o si, por el contrario, le dejamos como está.” Concluyó el secretario de gobierno.

Por otro lado, el distrito confirmó que para el día de las elecciones habrá acompañamiento de la Brigada 13 del Ejército con 10.000 integrantes y 11.000 policías de la metropolitana de Bogotá, así como de 1.000 personas de las entidades del distrito. Habrá 20 PMU en las localidades de Bogotá y el central que estará abierto toda la jornada para recibir las denuncias.



Así mismo, confirman que ese domingo no habrá ciclovía como de costumbre.

