Ecopetrol
Millonarios
UNP
Guerra en Irán
Elecciones 2026

Bogotá planea alargar la medida de ley seca para las elecciones del 8 de marzo

Bogotá planea alargar la medida de ley seca para las elecciones del 8 de marzo

En la tarde de este jueves 5 de febrero el alcalde Bogotá tomará la decisión y el sustento para hacerlo es que puede que la fuerza pública esté concentrada directamente en las elecciones.

