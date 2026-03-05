Hospital U. de Santander reporta sobreocupación crítica en el servicio de urgencias

El Hospital Universitario de Santander (HUS) alertó sobre una situación de sobreocupación crítica en su servicio de urgencias, donde la demanda de pacientes supera ampliamente la capacidad instalada en varias áreas.

Según informó la institución, urgencias para adultos registra una de las mayores presiones asistenciales. Aunque el servicio cuenta con 116 camillas, actualmente atiende 195 pacientes, lo que equivale a una ocupación del 168 %.

La situación también se repite en otras áreas. En urgencias de ginecoobstetricia, con una capacidad instalada de 12 unidades, se están atendiendo 20 pacientes, lo que representa una ocupación del 167 %. Mientras tanto, en urgencias pediátricas, el hospital tiene 9 unidades disponibles, pero actualmente hay 16 pacientes, alcanzando una ocupación del 178 %.

El hospital explicó que, pese a las coordinaciones permanentes con el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) para gestionar la referencia de pacientes dentro de la red hospitalaria del departamento, las cifras continúan superando la capacidad operativa de la institución.



Ante esta situación, el HUS hizo un llamado a la ciudadanía para que, en caso de presentar enfermedades de menor complejidad, acuda inicialmente a centros de salud o hospitales de primer nivel en municipios del área metropolitana como Floridablanca, Girón y Piedecuesta, así como a la red hospitalaria de Bucaramanga, incluyendo el Hospital Local del Norte y la UIMIST, o a las IPS asignadas por cada aseguradora.

La institución recordó que el hospital es un centro de alta complejidad, cuya prioridad es la atención de pacientes que requieren manejo especializado o en estado crítico, por lo que pidió a la comunidad hacer uso responsable de los servicios de salud para mejorar el flujo de atención y reducir los tiempos de espera.