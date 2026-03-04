Murió joven tras balacera durante funeral en Bucaramanga; responsable fue capturado

En la madrugada de este miércoles 4 de marzo falleció Andrés Camilo Polo Serrano, uno de los heridos en la balacera registrada la tarde del martes a las afueras del Cementerio Central de Bucaramanga, cuando asistentes a un sepelio fueron atacados a disparos.

El joven, conocido entre sus allegados como “Polo” o “Polito”, había sido trasladado de urgencia a la Clínica Chicamocha tras recibir un impacto de bala en la cabeza. Pese a las maniobras y procedimientos practicados por el personal médico, su estado era crítico y finalmente se confirmó su deceso horas después.

El ataque ocurrió hacia las 3:40 de la tarde, cuando Polo Serrano salía del camposanto luego de participar en las exequias de Alejandrina Gaona Lizarazo, mujer de 50 años asesinada el pasado fin de semana en el barrio Estoraques. En ese momento, hombres armados abrieron fuego contra quienes se encontraban en el lugar, generando pánico entre familiares y asistentes.

Las autoridades informaron que el presunto responsable del atentado fue capturado y quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su judicialización.



Entretanto, la violencia no dio tregua en el área metropolitana. En el barrio Colorados, al norte de Bucaramanga, se reportó otro homicidio con arma de fuego, mientras que en el sector La Cumbre, en Floridablanca, una persona fue asesinada con arma blanca. Estos hechos son materia de investigación por parte de las autoridades, que buscan establecer si guardan relación entre sí o con otros episodios recientes.

La Policía Metropolitana reforzó la presencia en los sectores afectados e hizo un llamado a la ciudadanía para aportar información que permita esclarecer estos crímenes.