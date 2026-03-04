En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Guerra en Irán
Debate Consulta de las Soluciones
Nacional vs. Millonarios
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Asesinan a dos funcionarios municipales cuando salían de una reunión en México

Asesinan a dos funcionarios municipales cuando salían de una reunión en México

Dos funcionarios municipales fueron asesinados en un ataque armado cuando regresaban de una reunión oficial; con el crimen ya suman cuatro homicidios esta semana en México.

Asesinan a dos funcionarios municipales en el estado de Guerrero, México
Los funcionarios salían de una reunión.
Foto: Redes sociales
Por: EFE
|
Actualizado: 4 de mar, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad