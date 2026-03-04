Asesinan a dos funcionarios municipales cuando salían de una reunión en México

Dos funcionarios del Gobierno municipal de Ayutla del estado de Guerrero, sur de México, fueron asesinados la noche del martes en una carretera federal que conecta las regiones Centro y Costa Chica del estado, informaron este miércoles organizaciones sociales.

Con estos dos asesinatos suman cuatro muertes de funcionarios de Gobiernos locales en lo que va de esta semana.

Las víctimas fueron el comisionado de Obras Públicas, Tomás Augusto Lozano Analco, y el contador Francisco Bonilla, integrantes del Concejo Municipal Comunitario de Ayutla, gobierno electo por usos y costumbres, cuando regresaban de una reunión celebrada en Chilpancingo cuando fueron atacados en la carretera Tierra Colorada-Cruz Grande, cerca del puente Omitlán.

Foto: referencia, AFP

Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) de la ciudad de Chilpancingo, capital del Guerrero, en donde fueron resguardados por agentes de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General del Estado (FGE) mientras familiares reconocieron y reclamaron los cuerpos.



El operativo de seguridad en el que también participan policías de ese municipio, vestidos de civiles, se mantiene mientras los cuerpos están en la funeraria que los trasladará a ese municipio.

El ataque a los funcionarios de la denominada Casa de los Pueblos de Ayutla se dio en un contexto de tensión armada entre policías comunitarios de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg) y del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ) contra el grupo delictivo 'Los Ardillos', al que acusan de desplazar comunidades.

El pasado 30 de mayo los grupos de autodefensa irrumpieron en el pueblo de Tierra Colorada con el argumento de expulsar a 'Los Ardillos'; por lo que comisarios y habitantes de ese municipio y del Valle del Ocotito bloquearon la Autopista del Sol para exigir que se frenara el avance, y los vincularon con el grupo denominado 'Los Rusos'.

Publicidad

Desde entonces la polarización armada persiste en la zona. El último ataque denunciado fue apenas el 1 de marzo, cuando los comunitarios de la Upoeg y el Cipog-EZ aseguraron haber sido agredidos por 'Los Ardillos'.

El otro ataque contra funcionarios locales de Guerrero se registró el lunes en la carretera Chilapa-Tlapa, en donde fue asesinada la directora de Salud del municipio de Atlixtac, Jessica Macedonio Saldaña, y un funcionario del mismo, identificado como Fulgencio Salgado Sánchez.

Al respecto, el subsecretario de Desarrollo Político y Social del gobierno de Guerrero, Francisco Rodríguez Cisneros, descartó que los asesinatos se traten de asuntos políticos y los atribuyó al “fenómeno de violencia que se vive a nivel nacional”.