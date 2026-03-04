Irán califica de "hipocresía" y "doble rasero" las palabras de la representante de la UE

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, aseguró que es "hipocresía" y "doble rasero" las afirmaciones de la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, quien declaró que las represalias de Teherán contra países vecinos son un intento de "incendiar la región".

En un mensaje en la red social X, Baqaei afirmó, al adjuntar un video de Kallas, que "esto es hipocresía y un flagrante doble rasero. La UE ha perdido su brújula moral y política, optando repetidamente por apaciguar a los agresores y criminales de guerra en lugar de enfrentarse a ellos".

Kallas, junto al ministro de Exteriores polaco, Radosław Sikorski, durante una rueda de prensa hoy en Varsovia, - tras la reunión del Consejo de los Países Bálticos -, expresó su preocupación por el lanzamiento de un misil balístico iraní contra Turquía y calificó la respuesta bélica del país persa como intentos de "incendiar la región".

La funcionaria de la UE agregó que "la estrategia de Irán es sembrar el caos" y que el régimen está "presentando un argumento sólido para su propia desaparición" al atacar "indiscriminadamente" a sus vecinos.



El diplomático iraní añadió en su mensaje, tagueando a Kallas, que "debería reconocer que Irán está siendo atacado por agresores brutales y tiene todo el derecho, bajo el derecho internacional, de defender a su pueblo".

Bandera de Estados Unidos e Irán Foto: AFP

"Irán no ataca indiscriminadamente a sus vecinos; está atacando los activos y bases militares utilizados para perpetrar ataques en su contra" concluyó en su mensaje Baqaei.

La alta representante europea dijo en su comparecencia a la prensa que la guerra "está muy extendida", al ser preguntada por el misil interceptado por las defensas de la OTAN, y calificó de "preocupante" que estos proyectiles estén traspasando los límites de Oriente Medio.

A la vez, mostró su inquietud por el hecho de que la escalada bélica en esa región esté desviando la atención de la guerra en Ucrania y concentrando capacidades militares que podrían ser de utilidad en el país invadido por Rusia.

Por su parte, el polaco Sikorski advirtió que Teherán comete un "error" al expandir la guerra a naciones que no lo han agredido, incluidos países de la OTAN y de la UE.

Un misil balístico lanzado desde Irán penetró este miércoles en el espacio aéreo turco, donde fue interceptado y destruido por sistemas de defensa antimisiles de la OTAN desplegados en el Mediterráneo oriental, tras sobrevolar Irak y Siria.