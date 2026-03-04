Linda Caicedo reanima a Colombia en la She Believes Cup: primera victoria vs. Argentina

Con un gol de museo de su joya Linda Caicedo, Colombia venció este miércoles 1-0 a Argentina en la segunda jornada del minitorneo de fútbol femenino SheBelieves Cup.

La joven atacante del Real Madrid firmó una gran acción personal en el minuto 64 para celebrar el único tanto de la tarde en Columbus (Ohio).

Colombia, que fue goleada en su debut por Canadá (4-1), revivió sus opciones al título ascendiendo a la tercera posición con tres puntos.

Canadá y Estados Unidos, verdugo el domingo de Argentina (2-0), se medían este miércoles también en Columbus.



Una de esas dos escuadras se presentará en cabeza a la última jornada del certamen, que se celebrará el sábado en Harrison (Nueva Jersey).

Colombia hubiera llegado al sábado con más opciones de sorprender a los equipos norteamericanos si hubiera logrado un triunfo más abultado ante Argentina.

Linda Caicedo magic gives Colombia the 1-0 win over Argentina in the SheBelieves Cup 🪄 pic.twitter.com/DW7VN75sZW — B/R Football (@brfootball) March 4, 2026

La arquera albiceleste Lara Esponda lo evitó neutralizando varias ocasiones claras cafeteras, incluido un formidable primer eslabón de Caicedo en el que burló a varios rivales pero remató demasiado escorada.

La perla colombiana, de 21 años, sí acertó en la segunda mitad en una jugada en la que tomó la pelota en el círculo central, combinó con Leicy Santos y se plantó frente a Esponda para picarle la pelota por encima con clase.

Caicedo tuvo otra oportunidad para aumentar la distancia en el minuto 84, segundos antes de que fuera sustituida.

Argentina fue de nuevo un rival duro para Colombia, al igual que en los empates en sus dos enfrentamientos previos, pero su ataque sigue seco en la segunda participación albiceleste en el torneo.