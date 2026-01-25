Linda Caicedo jugó bien, pero Barcelona se quedó con la Supercopa femenina

Linda Caicedo no pudo celebrar con el Real Madrid el título de la Supercopa femenina. Pese a la derrota, la futbolista colombiana fue una de las grandes protagonistas del partido y la jugadora más activa del conjunto merengue a lo largo del compromiso.

Durante el segundo tiempo, Linda tuvo una opción clara para abrir el marcador y cambiar la historia de la final, pero la intervención oportuna de la defensora española Ona Batlle evitó el gol del Real Madrid en una de las acciones más peligrosas del encuentro.

El título quedó en manos del FC Barcelona Femení, que se impuso 2-0. Las azulgranas abrieron el marcador al minuto 28, por intermedio de Brugts, y sentenciaron la final en el tiempo añadido, cuando Alexia Putellas convirtió un penalti en el minuto 93.

Esta es la segunda final consecutiva de Supercopa que el Real Madrid pierde frente al Barcelona, en un clásico que volvió a inclinarse del lado catalán. Con este triunfo, el Barcelona alcanzó su sexto título de Supercopa femenina y consolidó su dominio al conseguir el quinto de manera consecutiva.



En otras noticias de colombianos que brillan en el fútbol internacional, Luis Suárez es tendencia tras el doblete y el golazo que marcó ayer frente al Arouca. El delantero atraviesa un gran momento y ya suma 17 goles en la presente temporada de la liga portuguesa, confirmándose como una de las figuras colombianas más destacadas en el exterior.