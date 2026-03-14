Un adolescente fue detenido con 11 kilos de marihuana en el Terminal del Sur de Bogotá

Un menor de edad, de 14 años, fue retenido por la Policía Nacional en el Terminal del Sur de Bogotá, tras verificar que transportaba en su equipaje 11.500 gramos de marihuana, distribuidos en 23 bolsas herméticas. La detención del adolescente fue por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

De acuerdo con las autoridades, el menor fue requisado mientras los uniformados desarrollaban labores de inspección, vigilancia y control, y notaron la presencia del menor, que se encontraba solo. De acuerdo con las declaraciones que, según la Policía, dio el menor, los estupefacientes iban a ser entregados a una ciudadana que, presuntamente, también iba a viajar.

La Policía Nacional reiteró su compromiso con la lucha contra el narcotráfico, la vigilancia y el control en los puntos de ingreso y salida de la capital. Además, hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar o aportar cualquier tipo de información que permita contrarrestar los delitos que afectan el bienestar de la ciudadanía, especialmente los que implican la posible distribución de sustancias psicoactivas.

El adolescente, de nacionalidad venezolana, fue puesto a disposición de las autoridades competentes, junto con los alucinógenos, y deberá responder por los delitos que se le atribuyen.