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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Un adolescente fue detenido con 11 kilos de marihuana en el Terminal del Sur de Bogotá

Un adolescente fue detenido con 11 kilos de marihuana en el Terminal del Sur de Bogotá

La Policía insistió a la comunidad maximizar las alertas por los hechos que pongan en riesgo los niños y adolescentes.

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