Asesinaron a reconocida docente en Puerto Berrío, Antioquia: ofrecen recompensa por responsables

La comunidad en el municipio de Puerto Berrío no sale del asombro luego de que las autoridades locales confirmaron la muerte de Luz Estella Restrepo, una reconocida profesora con varios años al servicio de la comunidad, que fue abordada por dos hombres que la asesinaron y lograron huir del sitio del crimen.

El alcalde de Puerto Berrío, Robinson Baena, indicó que la orden inmediata fue convocar un Consejo de Seguridad extraordinario para tratar de conocer con más exactitud cómo sucedieron los hechos y si el homicidio obedece, quizás, a un intento de robo a la profesora.

El mandatario manifestó su más profunda tristeza por el vil asesinato de Restrepo e indicó que lo único que se sabe, hasta el momento, es que los delincuentes abordaron a la docente y terminaron con su vida, al parecer, sin mediar palabra.

"Nos llega esta lamentable noticia donde dos sujetos la abordan y, de una manera criminal y despiadada, le arrebatan la vida. Hoy quiero decirle a la familia, a los hijos, que sentimos esta situación y que lamentamos la ocurrencia de este hecho", declaró Baena.



Por parte de las autoridades de esta localidad del Magdalena Medio ya se estableció una recompensa de 30 millones de pesos para quien brinde información que permita la captura de los implicados en el caso, que inclusive quedaron registrados en videos de cámaras de la zona.

Con el aporte de esta información por parte de la población civil, la Fuerza Pública espera avanzar en las investigaciones y establecer con exactitud quién está detrás del homicidio, así como cuál fue la motivación de los delincuentes para asesinar a la educadora Restrepo.