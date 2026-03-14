Investigan triple homicidio en una finca en zona rural de El Cairo, Valle del Cauca

Este crimen se registró en una finca ubicada entre los sectores de La Marina y La Carbonera, en límites del municipio de El Cairo con Ansermanuevo, al norte del Valle del Cauca, cuando varios hombres armados llegaron y comenzaron a disparar indiscriminadamente al grupo de personas que ahí se encontraba departiendo.

En un video conocido a través de las redes sociales se ve a las víctimas de este ataque armado tendidas en el suelo. Por la magnitud de sus heridas, se indicaría que el hecho habría sido perpetrado con armas largas. El saldo de este caso son tres personas asesinadas, las cuales aún no han sido identificadas.

"Además de las víctimas mortales, otras dos personas resultaron heridas. Este hecho ocurre en un territorio donde la violencia y el control armado sobre la población ya habían sido advertidos. En esta zona hacen presencia el Clan del Golfo, el frente 'Jaime Martínez' de las disidencias de las Farc, el ELN y bandas de control local, en medio de dinámicas de disputas y control territorial que siguen afectando gravemente a las comunidades", señaló Leonardo González, director de Indepaz.

Según Indepaz, esta sería la masacre N.º 28 ocurrida en Colombia en este 2026. Las autoridades ya desplegaron un grupo de investigación para determinar qué grupo armado estaría detrás de este hecho.

