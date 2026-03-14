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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Investigan triple homicidio en una finca en zona rural de El Cairo, Valle del Cauca

Investigan triple homicidio en una finca en zona rural de El Cairo, Valle del Cauca

Otras dos personas resultaron heridas en medio del ataque armado.

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