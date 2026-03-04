Rodrigo Contreras abre el marcador vs. Nacional con golazo de mitad de cancha

La fiesta verdolaga en el Atanasio Girardot duró poco y Millonarios la apagó con la calidad de Rodrigo Contreras que se aprovechó del descuido de la defensa verdolaga para mandar un golazo desde mitad de cancha, también sacando el descuido de posicionamiento de David Ospina.

Todo sucedió al minuto 21’ del primer tiempo, cuando era el mejor momento de los dirigidos por Diego Arias, el volante aprovechó para meter el primero de la noche y poner a celebrar a toda la afición albiazul en una noche en donde todo pintaba en contra.

¡¡¡YA ESTÁ!!! ¡¡¡CIERREN EL ATANASIO GIRARDOT!!! Golazo de atrás de mitad de cancha de Rodrigo Contreras para vencer a David Ospina y marcar el 1-0 de Milllonarios contra Atlético Nacional.



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/mWIXw7aDLu — SportsCenter (@SC_ESPN) March 5, 2026

El argentino, de 30 años, llegó tras una gran temporada con Universidad de Chile en donde anotó 10 goles en 40 partido durante el 2025. El delantero ha sido clave en los primeros partidos de este semestre del cuadro albiazul y su calidad ha sido un 'plus' en los planes del cuadro capitalino para luchar títulos en este 2026.

"Rodrigo nació el 27 de octubre de 1995 en San Miguel de Tucumán, Argentina, e inició su carrera profesional en San Lorenzo. A lo largo de su carrera también vistió las camisetas de Gimnasia, SC Braga B (Portugal), Quilmes, Arsenal de Sarandí, Antofagasta, Necaxa, Aldosivi, Defensa y Justicia, Platense, Everton de Chile y, más recientemente, Universidad de Chile, con la que obtuvo la Supercopa de Chile", destacó Millonarios en su llegada.



Con este gol y ante un rival como Atlético Nacional, Contreras demostró la calidad que tiene para afrontar este tipo de partido y su gran lectura de juego ante los errores que puede producir el rival.