Dura queja de Millonarios tras duelo vs. Internacional de Bogotá: carta y denuncia

A través de una carta, Millonarios vs. Internacional de Bogotá en relación con dos jugadas puntuales en el último duelo vs. Internacional de Bogotá en donde el cuadro embajador cayó 3 a 2 en el estadio Metropolitano de Techo.

La primera fue al minuto 45, en donde la queja nació por la pena máxima a favor de Millonarios y expulsión de Carlos Vivas del rival. Sin embargo, el VAR intervino en la decisión del juez que terminó echando para atrás la jugada y dejando el 0-0 para el término del primer tiempo.

“Consideramos que el hecho de que las decisiones de un árbitro con visual perfecta y directa, en donde no se genera un error claro y obvio, pueden ser chequeadas por el VAR no solo viola flagrantemente el Protocolo VAR, sino que desnaturaliza la función del árbitro central como suprema autoridades del Partido; y, de aceptarse, se estaría validando que el partido sea dirigido por la cabina de VAR y no por el árbitro central”, indicó Millonarios.

Millonarios vs. Internacional de Bogotá // Foto: Dimayor

Asimismo, cuestionaron la decisión del árbitro de no imponer sanción sobre el futbolista cuando en imágenes, según dicen, se ve exacto la forma temeraria en que entró contra el futbolista en el área.



En cuanto a la segunda jugada, el cuadro albiazul se quejó por un penal que no les fue pitado sobre 90+2 en donde, en imágenes, mostraron que el rival estaba sujetando la camiseta de uno jugador de Millonarios y debió ser sancionado.

“Como es bien sabido por la Comisión Arbitral, en las Reglas IFAB en ningún momento se requiere que la sujeción sea violenta o haga caer al jugador afectado al terreno de juego; sino únicamente que dificulte su movimiento”, añadieron.

En ese orden de ideas, el cuadro albiazul pidió una revisión a estas dos jugadas y un informe formal de qué manera se tomaron estas decisiones, asimismo, la publicaciones de los audios del VAR y conocer los procedimientos adoptados en ambas jugadas.

¿VAR?



Cuando es para revisar goles nuestros, todo es “interpretación”.

Cuando es para anularnos, ahí sí aparece el “error claro, obvio y manifiesto”. Qué casualidad…



Si el árbitro ve y pita, se respeta.

Pero si desde la cabina deciden el partido, entonces publiquen los audios.… pic.twitter.com/8WB7WirYra — LosMillonarios.Net ( LM.Net ) ⭐️16 (@losmillonarios) February 25, 2026