Edwin Cardona se perderá el duelo vs. Millonarios en Copa Sudamericana por esta razón

Falta poco para que se dispute el duelo Atlético Nacional vs. Millonarios por la fase previa de la Copa Sudamericana 2026, sin embargo, desde ya la hinchada verdolaga recibió su primera mala noticia de cara a este duelo: Edwin Cardona no estará disponible en la convocatoria de Diego Arias para este encuentro.

Y es que para el 4 de marzo -día en que se disputará el duelo-, Cardona deberá pagar su sanción pendiente de Conmebol, aquella tarjeta roja que recibió en el duelo de vuelta vs. Sao Paulo en los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, día en que, lamentablemente, el cuadro paisa fue eliminado de la competencia continental.

La baja de este hombre de experiencia en el cuadro verdiblanco, sin duda, tendrá reemplazo de la juventud del volante Juan Manuel Rengifo, quien en poco tiempo se ha convertido en uno de los mejores jugadores de la era de Diego Arias al mando del cuadro verdolaga, pero, seguramente, la experiencia de Edwin Cardona hará falta tanto dentro como fuera de la cancha en un duelo tan importante como este.

Edwin Cardona en Atlético Nacional // Foto: Atlético Nacional

Sin Cardona, Atlético Nacional buscará la clasificación

Millonarios y Atlético Nacional se volverán a enfrentar el miércoles, 4 de marzo, por la fase previa de la Copa Sudamericana, en la ciudad de Medellín. Este partido será una “final adelantada”, pues solo podrá darse un vencedor y el que se quede con la victoria avanzará a la fase de grupos de la competencia continental, que al ser un clásico le da un toque ‘picante’ esta eliminatoria.



Por ahora, los dirigidos de Diego Arias querrán seguir sumando puntos en la Liga BetPlay para clasificar a los cuadrangulares, sea que clasifique o no la fase de grupos. El próximo partido del conjunto paisa será este sábado, 21 de febrero, a las 6:20 de la tarde cuando reciba en el estadio Atanasio Girardot a Alianza F.C por la octava fecha del campeonato nacional.