Adicción a las redes sociales: 20 de febrero de 2026 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas tratados y analizados en el programa completo de La Nube de este viernes, 20 de febrero:
- Se siguen conociendo casos de adicciones a las redes sociales. Una joven argumentó que todo comenzó a los 6 años con la plataforma YouTube y, posteriormente, en Instagram.
- La acogida que ha tenido la serie 'El caballero de los siete reinos', pues se aproxima a ser una de las más vistas en HBO Max.
- Alejandro Lombana, director comercial de Kayak, habló sobre cómo la inteligencia artificial identifica las intenciones de viaje de los colombianos en sus próximas vacaciones.