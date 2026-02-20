Adicción a las redes sociales: 20 de febrero de 2026 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas tratados y analizados en el programa completo de La Nube de este viernes, 20 de febrero:



Se siguen conociendo casos de adicciones a las redes sociales. Una joven argumentó que todo comenzó a los 6 años con la plataforma YouTube y, posteriormente, en Instagram.

La acogida que ha tenido la serie ' El caballero de los siete reinos', pues se aproxima a ser una de las más vistas en HBO Max.

Alejandro Lombana, director comercial de Kayak, habló sobre cómo la inteligencia artificial identifica las intenciones de viaje de los colombianos en sus próximas vacaciones.