Nueva EPS
Expríncipe Andrés
Salario mínimo
Nuevo pasaporte

Blu Radio  / Sociedad  / Educación  / MinEducación solicitará a Corte Constitucional revisar nuevo nombramiento de José Ismael Peña

MinEducación solicitará a Corte Constitucional revisar nuevo nombramiento de José Ismael Peña

El Gobierno demostró su desacuerdo con el restablecimiento de Peña como rector de la Universidad Nacional y defendió la autonomía universitaria.

