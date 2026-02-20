MinEducación solicitará a Corte Constitucional revisar nuevo nombramiento de José Ismael Peña

El Ministerio de Educación Nacional aseguró que acatará el fallo que ordena el restablecimiento de José Ismael Peña, como rector de la Universidad Nacional de Colombia, sin embargo, señaló que no está de acuerdo con esta decisión y que desde la entidad defienden la autonomía universitaria.

El pronunciamiento se da en medio de la controversia jurídica e institucional que rodea la elección del rector de la principal universidad pública del país, una disputa que ha generado interpretaciones encontradas entre el Gobierno, la comunidad académica y los organismos judiciales.

Universidad Nacional de Colombia. Foto: Alcaldía de Bogotá.

El Ministerio anunció que, aunque esté acatando el fallo, le solicitó a la Corte Constitucional que revise el caso y brinde claridad jurídica sobre el alcance de la decisión, con el fin de garantizar seguridad institucional y evitar interpretaciones contradictorias frente a la autonomía universitaria.

Estos hechos se presentan luego de la determinación por parte de la sala tercera de decisión laboral del Tribunal Superior de Bogotá que ordenaba al Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Colombia que antes de las 4 de la tarde del jueves, 19 de febrero, fuera reintegrado José Ismael Peña como rector de la institución.



Desde la entidad reiteraron que el Gobierno continuará actuando conforme a la Constitución y a la autonomía universitaria, al tiempo que insistieron en que el debate sobre la rectoría debe resolverse respetando los principios democráticos y la participación de la comunidad académica.