Consejo Superior Universitario posesiona a José Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional

Desde las 8:00 de la mañana de este 19 de febrero se desarrolló la sesión extraordinaria del Consejo Superior de la Universidad Nacional, en la que se definió la posesión de José Ismael Peña como rector de la institución, en cumplimiento de una orden judicial.

El viceministro de Educación Superior, Ricardo Moreno, luego de escuchar a los integrantes del Consejo determinó acatar el fallo del Tribunal Superior de Bogotá, que ordenó posesionar a Peña en un plazo de 48 horas.

La decisión se produjo después de que, el pasado 17 de febrero, el Tribunal Superior de Bogotá emitiera un fallo de 27 páginas en el que instruyó al Consejo Superior adoptar las medidas necesarias para garantizar la posesión del rector dentro del término establecido.

Universidad Nacional de Colombia. Foto: Alcaldía de Bogotá.

Durante la sesión intervino Andrés Mora, quien se desempeñaba como rector encargado. En su declaración señaló que la administración acata y respeta los fallos proferidos por el Consejo de Estado y por el Tribunal Superior de Bogotá.



Indicó que asumió la conducción de la universidad en medio de un paro de varios meses y que durante su gestión se instalaron mesas de diálogo con distintos estamentos. También mencionó situaciones relacionadas con planeación, presupuesto e infraestructura en sedes como Tumaco, Caribe y la Facultad de Ciencias de la Vida.

“Queremos informarles a ustedes y a la comunidad universitaria que acatamos y respetamos. Los fallos proferidos por el Consejo de Estado y por el tribunal superior de Bogotá", señaló Mora.

Tras conocerse la decisión, estudiantes de distintas facultades declararon paro indefinido y se concentraron en las afueras de la Hemeroteca de la Universidad Nacional, donde realizan una manifestación en rechazo al regreso de José Ismael Peña a la rectoría.