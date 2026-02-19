En vivo
Blu Radio  / Sociedad  / Educación  / Consejo Superior Universitario posesiona a José Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional

Consejo Superior Universitario posesiona a José Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional

Tras una sesión extraordinaria iniciada a las 8:00 a. m., el Consejo Superior acató la orden del Tribunal Superior de Bogotá de posesionar al rector en un plazo de 48 horas. Estudiantes declararon paro indefinido y se manifiestan en el campus.

