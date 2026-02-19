"Estamos contentos con la visita de Shakira a nuestro barrio": habitantes de barrio Abajo

Al gestor cultural Johan Parra se le cumplió el sueño de tomarse una foto con Shakira en el barrio por el que tanto trabaja para que se proyecte el talento de su gente. Él, quien es conocido por ser un líder del barrio Abajo, logró conocer a la artista mientras participaba en la logística del rodaje que esta realizó el pasado miércoles 19 de febrero.

Aunque Parra cuenta que llegó hasta allí a trabajar, no perdió la esperanza de poder hacerse a la fotografía con una artista.

"Estábamos en el trabajo. Dios nos regaló esta oportunidad de estar con ella. Feliz porque ahora todo el mundo hablando del barrio Abajo y viniendo a visitarnos", contó.

Le puede interesar: Shakira y Beéle graban video en Barranquilla: incluirá temática de Carnaval con artistas locales



A lo que se refiere Parra es al efecto que generó la visita de Shakira y Beéle, siendo que los turistas quieren llegar al 'Museo a cielo abierto' a conocer el mural en el que grabaron el video.

Shakira y Beéle en medio de colaboración. Pantallazo de redes sociales y propia.

"Yo vine al Carnaval y estaba disfrutando la ciudad. Hoy cuando me levanté y vi lo de Shakira, enseguida busqué para venir y conocer el sitio. Ahora me voy más contenta todavía para el aeropuerto", contó una caleña de visita en el sector.

