La cultura picotera brilló en la Gran Parada de Comparsas este lunes de Carnaval

El cumbiódromo de la vía 40 se transformó este lunes en una gigantesca pista de baile donde la alegría, la vistosidad y la majestuosidad de las comparsas de fantasía y tradición brillaron con luz propia.

Comparsas. Carnaval S.A.

Desde las 11:30 de la mañana, miles de barranquilleros y visitantes fueron testigos de un despliegue sin precedentes bajo el concepto “Aquí suenan los picós en las comparsas”, una temática que celebró las sonoridades que han marcado el goce popular y la creatividad del Caribe.



Un homenaje a la memoria sonora

El desfile rindió un tributo especial a los picós, considerados grandes máquinas culturales que han enriquecido la fiesta a través de los años. A lo largo de cinco bloques temáticos, más de cien grupos folclóricos derrocharon creatividad en la vía 40, utilizando, tanto música propia como ritmos foráneos para acompañar sus elaboradas coreografías.

La reina del Carnaval 2026, Michelle Char Fernández, quien encabezó el desfile, destacó la relevancia de este homenaje.



Unión de culturas y memoria histórica

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la participación de tres tradicionales silleteros de la Feria de las Flores, quienes llegaron directamente desde Medellín para saludar al público barranquillero y demostrar los lazos culturales que unen al país.



Silleteros en el Carnaval de Barranquilla. Carnaval S.A.

Asimismo, la Gran Parada de Comparsas dedicó un espacio solemne para honrar la memoria de Carlos Sojo, reconocido investigador y estudioso del Carnaval, cuyo legado continúa inspirando el desarrollo cultural de la fiesta.Con el cierre de este desfile, el Carnaval 2026 demostró una vez más que la calle sigue siendo el gran escenario de la fiesta.

La jornada no solo fue una muestra de baile, sino un espacio de desarrollo cultural donde la identidad, la alegría y la vida de Barranquilla resonaron con más fuerza que nunca.