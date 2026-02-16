Colombia debuta en el hexagonal final del Sudamericano Sub 20: hora y TV vs. Ecuador hoy

La Selección Colombia abre este lunes, 16 de febrero, su camino en el hexagonal final del Sudamericano Sub-20. A las 8:00 de la noche, la tricolor enfrentará a Ecuador en el estadio Carfem de Ypané, Paraguay.

Es un encuentro importante para el combinado nacional, que busca empezar a sumar puntos para quedar entre los primeros cuatro puestos y obtener su tiquete al Mundial de Polonia, que se disputará en septiembre. Además, la Selección Colombia quiere mantener el buen desempeño para pelear por el primer puesto y consagrarse campeona de la Sudamericana Sub-20.



Dónde ver el partido de Colombia

Este nuevo inicio de la tricolor se podrá disfrutar a través de la señal del Gol Caracol HD2 y también por la aplicación Ditu desde las 8:00 de la noche.

Selección Colombia femenina en el Sudamericano Sub 20 Foto: FCF

Vale enfatizar que este será el último partido del día lunes. Antes, Argentina jugará contra Venezuela y Paraguay, la anfitriona, enfrentará a Brasil.



Calendario de Colombia

Las cafeteras tendrán una agenda cargada en las próximas semanas. El jueves enfrentarán a Brasil, a las 6:00 de la tarde, hora de Colombia, en el estadio Luis Alfonso Giagni, en Villa Elisa. El domingo volverán a jugar contra Paraguay, a las 8:00 de la noche, nuevamente en el estadio Carfem de Ypané. La próxima semana, Colombia seguirá en la lucha por uno de los cuatro cupos al Mundial: el miércoles 25 de febrero jugará contra Venezuela y el sábado 28 de febrero, en horario por definir, cerrará su participación frente a Argentina.

Hasta ahora, en la Sudamericano Sub-20, Colombia no ha recibido ningún gol. Todos los partidos de las cafeteras, incluido el de esta noche, se transmitirán por las señales de DITU y Gol Caracol.