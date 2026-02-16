En vivo
Dos licenciados y un arquitecto fueron asesinados al salir de un bar: esto se sabe

Dos licenciados y un arquitecto fueron asesinados al salir de un bar: esto se sabe

Las víctimas fueron identificadas como Gisele Ortiz, psicóloga de 33 años; Emmanuel Esteban, fisioterapeuta de 28; y el arquitecto Joaquín García, de 34 años.

