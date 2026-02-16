Dinenno le da el triunfo al Cali: 16 de febrero de 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este lunes, 16 de febrero de 2026:
- La lista de técnicos despedidos en el fútbol colombiano sigue creciendo. El más reciente en salir fue Flabio Torres, quien dejó su cargo como entrenador de Boyacá Chicó.
- Deportivo Cali derrotó 1-0 a Atlético Nacional con un gol del atacante Juan Dinenno, en un duelo clave por la liga.
- El técnico de Millonarios, Fabián Bustos, se refirió a las sensaciones que le deja esta nueva etapa tras su llegada con victoria al equipo capitalino.
- El exdelantero David Trezeguet cargó el trofeo de la Copa del Mundo durante un evento oficial en su visita a Bogotá.
- Una jugada polémica marcó el duelo entre Once Caldas vs. Tolima, tras la discutida salida del jugador Jorge Cardona.
