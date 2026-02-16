Dinenno le da el triunfo al Cali: 16 de febrero de 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este lunes, 16 de febrero de 2026:



La lista de técnicos despedidos en el fútbol colombiano sigue creciendo. El más reciente en salir fue Flabio Torres, quien dejó su cargo como entrenador de Boyacá Chicó.

El más reciente en salir fue Flabio Torres, quien dejó su cargo como entrenador de Boyacá Chicó. Deportivo Cali derrotó 1-0 a Atlético Nacional con un gol del atacante Juan Dinenno, en un duelo clave por la liga.

con un gol del atacante Juan Dinenno, en un duelo clave por la liga. El técnico de Millonarios, Fabián Bustos, se refirió a las sensaciones que le deja esta nueva etapa tras su llegada con victoria al equipo capitalino.

se refirió a las sensaciones que le deja esta nueva etapa tras su llegada con victoria al equipo capitalino. El exdelantero David Trezeguet cargó el trofeo de la Copa del Mundo durante un evento oficial en su visita a Bogotá.

durante un evento oficial en su visita a Bogotá. Una jugada polémica marcó el duelo entre Once Caldas vs. Tolima, tras la discutida salida del jugador Jorge Cardona.

Escuche el programa completo aquí: