Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Esto dijo Diego Arias sobre porqué dejó en el banquillo a Rengifo vs. Deportivo Cali

Esto dijo Diego Arias sobre porqué dejó en el banquillo a Rengifo vs. Deportivo Cali

El cuadro verdolaga cayó en su visita a Palmaseca y tuvo una noche irregular en su juego dejando varias dudas, pero los hinchas extrañaron la presencia del futbolista de 19 años en el 11 titular.

