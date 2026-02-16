Esto dijo Diego Arias sobre porqué dejó en el banquillo a Rengifo vs. Deportivo Cali

En su visita a Palmaseca, Atlético Nacional sufrió una dolorosa derrota frente a Deportivo Cali en donde fue totalmente superado por los dirigidos por Alberto Gamero (1-0), quienes respiraron con esta victoria debido a que no había arrancado del todo bien este semestre y la continuidad del técnico samario se encuentra en vilo por esa situación.

Pero una de las principales quejas que recibió Diego Arias, timonel del cuadro verdolaga, fue el hecho de dejar en el banquillo a Juan Manuel Rengifo, que ha tenido grandes actuaciones en los últimos partidos y por encima de otros jugadores, sin embargo, el técnico aseguró que “fue la lectura al rival” lo que llevó a tomar la decisión de dejar al futbolista de 19 años como suplente, teniendo en cuenta que sí ingresó, pero hasta el minuto 67.

“Los cambios se hicieron en el momento que el partido lo pedía, teniendo en cuenta mucha información que tenemos adentro, pero tendría que verlo a profundidad y en este momento lo consideramos oportuno (…) El partido anterior 4 a 1 estas preguntas no surgían, tenemos una nomina que nos permite tener en cada partido jugadores de mucha calidad. Para mí, el primer tiempo con los que teníamos en campo logramos controlar el partido, esto es fútbol, ellos en una situación en donde pudimos despejar y ellos marcan el primer gol, ahí cambió todo. Pero sé que la mejor forma que todos se sientan bien y crezcan, es que todos tengan participación”, dijo.

Juan Manuel Rengifo // Foto: Atlético Nacional

Y es que gracias a Juan Ignacio Dinenno fue que el cuadro ‘azucarero’ obtuvo una victoria importante, que gracias al planteamiento del samario Alberto Gamero se pudo mantener para darle un aire al plantel vallecaucano.



Rengifo se ha convertido en una de las grandes figuras de Atlético Nacional en pocos meses, con tan solo 19 años ha sido clave ante grandes rivales y con goles de ‘lujo’ en sus actuaciones.

Ahora, los verdolagas preparan su partido para el 21 de febrero frente a Alianza para volver a la senda de la victoria.