Cortes de agua en Bogotá del 17 al 20 de febrero: estos son los barrios afectados

Este lunes la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) anunció que entre el martes 17 y el viernes 20 de febrero la ciudad tendrá cortes de agua en distintas localidades y en Soacha.

Las suspensiones, que irán desde cuatro hasta 24 horas, se deben a trabajos de reparación y mantenimiento en las redes de distribución del servicio en algunos sectores de la ciudad. De acuerdo con la EAAB, estas obras buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios del sistema de acueducto.

Entre las zonas afectadas se encuentran las localidades de Puente Aranda, Tunjuelito, San Cristóbal, Bosa, Usaquén, Suba, Antonio Nariño, Kennedy, Chapinero, Barrios Unidos y Usme.

En cada sector, la duración del corte depende del tipo de trabajo a realizar, como empates en redes de acueducto, instalaciones de válvulas, verificación de macromedidores o mantenimientos preventivos.



Cortes de agua Foto: AFP

Cortes de agua en Bogotá: barrios afectados y horarios

Martes 17 de febrero



Localidad: Puente Aranda / Duración: 24 horas a partir de las 9:00 a. m.

Barrios: Veraguas, La Fraguita, Santa Isabel

Localidad: Tunjuelito / Duración: 24 horas a partir de las 10:00 a. m.

Barrios: Samoré

Localidad: San Cristóbal / Duración: 24 horas a partir de las 10:00 a. m.

Barrios: La Arboleda, Las Gaviotas, San Rafael Usme, Nueva Delhi Oriental, Chiguaza

Localidad: Puente Aranda / Duración: 24 horas a partir de las 10:00 a. m.

Barrios: Tejar, Alcalá, alquería, Ospina Pérez, Ospina Pérez Sur

Localidad: Bosa / Duración: 24 horas a partir de las 10:00 a. m.

Barrios: Bosa Centro, Bosa La Estación

Localidad: Usaquén / Duración: 24 horas a partir de las 7:00 a. m.

Barrios: Escuela de Ingeniería Julio Garavito

Localidad: Suba / Duración: 24 horas a partir de las 10:00 a. m.

Barrios: Lagos de Torca Occidental, Mirandela, Cantagallo, Britalia, Granada Norte

Miércoles 18 de febrero



Localidad: Antonio Nariño / Duración: 24 horas a partir de las 5:00 p. m.

Barrios: Policarpa Salavarrieta, Sevilla y La Hortúa

Soacha / Duración: 24 horas a partir de las 10:00 a. m.

Barrios: Maiporé

Localidad: Kennedy / Duración: 4 horas a partir de las 2:00 p. m.

Barrios: Tintalá, Osorio I, II, III, Patio Bonito, Galán, María Paz, Ciudad Techo, Tintal

Localidad: Chapinero / Duración: 10 horas a partir de las 8:00 a. m.

Barrios: María Cristina Rural, Pardo Rubio I, Siberia Central, Siberia II. Siberia Rural, Siberia Urbano, El Paraiso Chapinero

Localidad: Barrios Unidos / Duración: 24 horas a partir de las 8:00 a. m.

Barrios: La Castellana

Localidad: Usaquén / Duración: 24 horas a partir de las 8:00 a. m.

Barrios: Molinos Norte, San Patricio, Santa Bibiana, Rincón del Chicó

Jueves 19 de febrero



Localidad: Kennedy / Duración: 24 horas a partir de las 8:00 a. m.

Barrios: Hipotecho Occidental, Hipotecho Sur, La Igualdad

Localidad: Tunjuelito / Duración: 24 horas a partir de las 10:00 a. m.

Barrios: Venecia, Fátima

Localidad: San Cristóbal / Duración: 24 horas a partir de las 10:00 a. m.

Barrios: Altamira, la nueva gloria, Santa Rita

Localidad: Kennedy / Duración: 4 horas a partir de las 10:00 a. m.

Barrios: Villa Alsacia, El Vergel, Bavaria, Castilla, Pio XII, Ciudad Techo, Las Dos Avenidas, Tintalá, Valladolid, El Vergel, Sabana Grande, El Chanco, La Magdalena, Zona Franca

Localidad: Barrios Unidos / Duración: 24 horas a partir de las 10:00 a. m.

Barrios: La Patria, Escuela Militar, Entrerríos, Jorge Eliecer Gaitán, 12 de Octubre, La Libertad, Simón Bolívar, Metrópolis, San Fernando, San Miguel, Popular Modelo, José Joaquin Vargas, El Rosario, Parque Distrital Salitre, Campín Occidental, Nicolas de Federman, Pablo VI, Pablo VI Norte

Localidad: San Cristóbal / Duración: 24 horas a partir de las 10:00 a. m.

Localidad: Suba / Duración: 24 horas a partir de las 10:00 a. m.

Barrios: San José de Bavaria

Viernes 20 de febrero

