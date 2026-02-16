Cortes de agua en Bogotá del 17 al 20 de febrero: estos son los barrios afectados

Este lunes la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) anunció que entre el martes 17 y el viernes 20 de febrero la ciudad tendrá cortes de agua en distintas localidades y en Soacha.
Las suspensiones, que irán desde cuatro hasta 24 horas, se deben a trabajos de reparación y mantenimiento en las redes de distribución del servicio en algunos sectores de la ciudad. De acuerdo con la EAAB, estas obras buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios del sistema de acueducto.
Entre las zonas afectadas se encuentran las localidades de Puente Aranda, Tunjuelito, San Cristóbal, Bosa, Usaquén, Suba, Antonio Nariño, Kennedy, Chapinero, Barrios Unidos y Usme.
En cada sector, la duración del corte depende del tipo de trabajo a realizar, como empates en redes de acueducto, instalaciones de válvulas, verificación de macromedidores o mantenimientos preventivos.
Cortes de agua en Bogotá: barrios afectados y horarios
Martes 17 de febrero
- Localidad: Puente Aranda / Duración: 24 horas a partir de las 9:00 a. m.
Barrios: Veraguas, La Fraguita, Santa Isabel
- Localidad: Tunjuelito / Duración: 24 horas a partir de las 10:00 a. m.
Barrios: Samoré
- Localidad: San Cristóbal / Duración: 24 horas a partir de las 10:00 a. m.
Barrios: La Arboleda, Las Gaviotas, San Rafael Usme, Nueva Delhi Oriental, Chiguaza
- Localidad: Puente Aranda / Duración: 24 horas a partir de las 10:00 a. m.
Barrios: Tejar, Alcalá, alquería, Ospina Pérez, Ospina Pérez Sur
- Localidad: Bosa / Duración: 24 horas a partir de las 10:00 a. m.
Barrios: Bosa Centro, Bosa La Estación
- Localidad: Usaquén / Duración: 24 horas a partir de las 7:00 a. m.
Barrios: Escuela de Ingeniería Julio Garavito
- Localidad: Suba / Duración: 24 horas a partir de las 10:00 a. m.
Barrios: Lagos de Torca Occidental, Mirandela, Cantagallo, Britalia, Granada Norte
Miércoles 18 de febrero
- Localidad: Antonio Nariño / Duración: 24 horas a partir de las 5:00 p. m.
Barrios: Policarpa Salavarrieta, Sevilla y La Hortúa
- Soacha / Duración: 24 horas a partir de las 10:00 a. m.
Barrios: Maiporé
- Localidad: Kennedy / Duración: 4 horas a partir de las 2:00 p. m.
Barrios: Tintalá, Osorio I, II, III, Patio Bonito, Galán, María Paz, Ciudad Techo, Tintal
- Localidad: Chapinero / Duración: 10 horas a partir de las 8:00 a. m.
Barrios: María Cristina Rural, Pardo Rubio I, Siberia Central, Siberia II. Siberia Rural, Siberia Urbano, El Paraiso Chapinero
- Localidad: Barrios Unidos / Duración: 24 horas a partir de las 8:00 a. m.
Barrios: La Castellana
- Localidad: Usaquén / Duración: 24 horas a partir de las 8:00 a. m.
Barrios: Molinos Norte, San Patricio, Santa Bibiana, Rincón del Chicó
Jueves 19 de febrero
- Localidad: Kennedy / Duración: 24 horas a partir de las 8:00 a. m.
Barrios: Hipotecho Occidental, Hipotecho Sur, La Igualdad
- Localidad: Tunjuelito / Duración: 24 horas a partir de las 10:00 a. m.
Barrios: Venecia, Fátima
- Localidad: San Cristóbal / Duración: 24 horas a partir de las 10:00 a. m.
Barrios: Altamira, la nueva gloria, Santa Rita
- Localidad: Kennedy / Duración: 4 horas a partir de las 10:00 a. m.
Barrios: Villa Alsacia, El Vergel, Bavaria, Castilla, Pio XII, Ciudad Techo, Las Dos Avenidas, Tintalá, Valladolid, El Vergel, Sabana Grande, El Chanco, La Magdalena, Zona Franca
- Localidad: Barrios Unidos / Duración: 24 horas a partir de las 10:00 a. m.
Barrios: La Patria, Escuela Militar, Entrerríos, Jorge Eliecer Gaitán, 12 de Octubre, La Libertad, Simón Bolívar, Metrópolis, San Fernando, San Miguel, Popular Modelo, José Joaquin Vargas, El Rosario, Parque Distrital Salitre, Campín Occidental, Nicolas de Federman, Pablo VI, Pablo VI Norte
- Localidad: San Cristóbal / Duración: 24 horas a partir de las 10:00 a. m.
- Localidad: Suba / Duración: 24 horas a partir de las 10:00 a. m.
Barrios: San José de Bavaria
Viernes 20 de febrero
- Localidad: Usme / Duración: 7 horas a partir de las 10:00 a. m.
Barrios: Aguas Claras, Aguas Claras Sur