Incendio en Barcelona dejó cinco personas muertas: no lograron salir del edificio

Cinco personas han muerto y otras cuatro han resultado heridas de carácter leve en un incendio registrado este lunes en un bloque de pisos en la localidad barcelonesa de Manlleu, en el noreste de España, han informado los Bomberos de la Generalitat.

El fuego se ha originada por motivos que aún se desconocen en un trastero habilitado como vivienda en la azotea de un bloque de cinco alturas situado en la calle Montseny y las personas que estaban dentro no han podido salir.

Sobre las 21:10 horas (20:10 GMT), varios residentes en el inmueble han llamado al 112 para avisar del incendio en el piso superior y la presencia de humo en la escalera.

Hasta allí se han desplazado trece dotaciones de los Bomberos de la Generalitat, que al llegar han encontrado el edificio totalmente desalojado.



El fuego se ha dado por extinguido a las 21:41 horas (21:41 GMT) y ha sido entonces cuando los efectivos del cuerpo han localizado la primera víctima, una persona en situación de parada cardiorrespiratoria.

Dentro del trastero, los bomberos han encontrado cuatro víctimas más.

Los equipos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que han activado once ambulancias y dos equipos de apoyo psicológico, no han podido hacer nada por salvar sus vidas.

En el incendio han resultado heridas de levedad otras cuatro personas: tres han recibido el alta después de ser atendidos por las ambulancias y la cuarta no ha querido ser trasladada a ningún centro hospitalario.

La Unidad de Investigación de los Mossos d'Esquadra (la policía regional) se ha hecho cargo de la investigación para tratar de esclarecer las causas del siniestro.

Por su parte, la Policía local ha prestado apoyo a los vecinos que han salido del edificio alarmados por el humo de la escalera.