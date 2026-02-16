Mantener el 23 % del salario mínimo es jurídico, pero preocupa inflación e informalidad: SAC

Luego de la suspensión provisional de los efectos del decreto que fijó el aumento del salarió mínimo al 23 % en este 2026, se convocó una mesa extraordinaria con las centrales obreras por parte del Gobierno nacional para debatir el tema y, allí, la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) dijo que "debe mantenerse", pero que sí podría traer consecuencias.

En diálogo con Recap de Blu Radio, el presidente de la SAC, Jorge Enrique Bedoya, aseguró que, aunque el gremio no considera que el incremento responda a las condiciones reales de la economía, sí debe mantenerse debido a que existe una “situación jurídica consolidada”, en especial por los trabajadores que ya han recibido varias quincenas con el nuevo salario.

"Ustedes se imaginan el cambio que tendría que hacerse en las empresas y para los trabajadores de salir con un salario distinto. Eso no tiene ningún sentido y eso se lo dijimos al Gobierno nacional. Segundo, eso no quiere decir que pensemos que el incremento es un incremento que vaya acorde con las necesidades del mercado laboral. Y de la economía colombiana. Fíjense ustedes, después de que el Gobierno toma decisión unilateral, el Banco de la República subió en 100 puntos básicos la tasa de interés, y ese incremento en la tasa de interés es incremento en el costo del crédito, no solamente para los que ganan 2.4 millones, para los 2.4 millones de trabajadores que ganan el mínimo, sino para todos los colombianos.", dijo.

Costo de vida/ Foto de referencia Foto: Blu Radio

Además, señaló que la inflación de enero de 2026 se ubicó en 1,18 %, superior a la del mismo mes del año anterior, con incrementos más marcados en sectores intensivos en mano de obra como restaurantes y hoteles. Desde el sector agropecuario, Bedoya alertó sobre presiones adicionales como la tasa de cambio y los aranceles para exportaciones, especialmente en actividades como la floricultura.



"Lo que va a pasar con inflación, lo que va a pasar con las tasas de interés, y ya el Banco Central la subió. Lo que va a pasar con inflación, y mire cómo salió la inflación de enero. Lo que está pasando con la informalidad laboral y los colombianos que ganan menos de un salario mínimo, es que estamos hablando de 11.3 millones de compatriotas, cuántos nos estarán escuchando en este momento, que ganan menos del mínimo, y que desafortunadamente por esta decisión les costará mucho trabajo encontrar un empleo formal", puntualizó.