Retención trabajadores en Bogotá: Recap - programa completo del 16 de febrero de 2026

Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este lunes, 16 de febrero:
- El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero Ardila, habló sobre las manifestaciones en Bogotá por parte de líderes del movimiento campesino del Cauca.
- Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, analizó qué pasará con el aumento del salario mínimo.
- Las polémicas frases del presidente Gustavo Petro y el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, sobre la muerte del niño Kevin, quien luego de un accidente en bicileta perdió la vida esperando un medicamento en su EPS.
- Las lluvias en el país han dejado 165 emergencias y afectan a más de 169.000 personas.
- La derrota de la Selección Colombia en su debut en el hexagonal del Sudamericano Sub 20 femenino contra Ecuador.