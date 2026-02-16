Retención trabajadores en Bogotá: Recap - programa completo del 16 de febrero de 2026

Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este lunes, 16 de febrero:



El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero Ardila, habló sobre las manifestaciones en Bogotá por parte de líderes del movimiento campesino del Cauca.

habló sobre las manifestaciones en Bogotá por parte de líderes del movimiento campesino del Cauca. Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, analizó qué pasará con el aumento del salario mínimo.

analizó qué pasará con el aumento del salario mínimo. Las polémicas frases del presidente Gustavo Petro y el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, sobre la muerte del niño Kevin, quien luego de un accidente en bicileta perdió la vida esperando un medicamento en su EPS.

sobre la muerte del niño Kevin, quien luego de un accidente en bicileta perdió la vida esperando un medicamento en su EPS. Las lluvias en el país han dejado 165 emergencias y afectan a más de 169.000 personas.

La derrota de la Selección Colombia en su debut en el hexagonal del Sudamericano Sub 20 femenino contra Ecuador.