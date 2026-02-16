¿Qué son los 'Therian', el término que se ha vuelto viral en redes sociales?

A través de redes sociales, se ha vuelto viral un fenómeno cultural en donde se ha conocido sobre la comunidad 'Therian', un grupo de personas que aparecen vestidas de animales salvajes y viven su día a día como uno, es decir, caminando en cuatro patas y con pelajes postizos.

Incluso, se han conocido casos de personas que llegan a reuniones sociales o piden ser atendidos por parte de veterinarios al considerarse "parte" de este nicho y no como seres humanos. Esto ha llamado la atención de miles de personas, quienes no comprenden bien de qué se trata esto.



Esto es un 'Therian': así lo define la psicología

Este grupo son personas que no se identifican como seres humanos, sino como animales y puntualmente como zorros, perros o gatos, quienes quieren ser tratados como animales domésticos y comer lo mismo que ellos.

En el campo de la psicología existe el término de teriantropía, que se asocia a este tipo de casos ya que define a las personas que sienten que su identidad interna no corresponde a su cuerpo, sino a otra especie. Esto se ha interpretados como una experiencia subjetiva de la metamorfosis psicológica y hay una distorsión de la realidad y las alucinaciones.

"Los expertos buscan distinguir entre una identidad creativa y los casos raros de psicosis. Para la comunidad, la teriantropía es la etiqueta que nombra su sentir interno y da sentido a su percepción de especie dentro de un marco de salud mental estable", explicaron en Excelsior.



Therian // Foto: X @porquettfin

Así se comportan e identifican

De acuerdo a especialistas, este fenómeno en realidad apareció a finales de los 90 en comunidades digitales que se percibían como animales y no como seres humanos, algo parecido a la comunidad de 'furros', pero que se comporta de manera diferente.

Ladrán, aullan y juegan como parte de los animales, incluso, suelen ser vistos en parques con otros animales y compartiendo con ellos de la misma manera en que lo hacen en estado salvaje.

Según el estudio, Therianthropy: Wellbeing, Schizotypy, and Autism in Individuals Who Self-Identify as Non-Human, de Helen Clegg, Roz Collings y Elizabeth C. Roxburgh, "mostraron puntuaciones más bajas en variables asociadas a relaciones sociales positivas, lo que podría estar relacionado con factores sociales como la estigmatización", así indicaron en UNOTV.

Asimismo, también se identificó como un factor protector en personas con mayores niveles de autismo o esquizotipia.