Petro en Panamá
Millonarios
Entrevista fiscal de Venezuela
Avión desaparecido en Catatumbo

‘John Valdez’, el vendedor de tinto que se volvió viral en Barranquilla

Ángel Miguel Balaguera Jaimes, o ‘John Valdez’, recibió a Blu Radio en su casa, donde contó cómo nació el nombre que lo lanzó al estrellato en las redes sociales. Dice que desde Juan Valdez ya lo contactaron.

