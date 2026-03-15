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Blu Radio  / Política  / Esposo de la congresista Karen Manrique reclamó su credencial como representante electa por Arauca

Esposo de la congresista Karen Manrique reclamó su credencial como representante electa por Arauca

El trámite se realizó en Arauca, donde también se entregaron las credenciales para ocupar sus curules por la jurisdicción ordinaria a Germán Rozo Anís del Partido Liberal y Manuel Pérez Rueda del Centro Democrático.

Gustavo González Ruiz, reclamó ante la Registraduría la credencial de representante a la Cámara por.jpg
Gustavo González Ruiz, reclamó ante la Registraduría la credencial de representante a la Cámara por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz (CITREP).
Foto: suministrada.
Por: Miguel Cardoza Cadenas
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Actualizado: 15 de mar, 2026

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