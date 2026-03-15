Esposo de la congresista Karen Manrique reclamó su credencial como representante electa por Arauca

El esposo de la reelecta congresista Karen Manrique, Gustavo González Ruiz, reclamó ante la Registraduría la credencial de representante a la Cámara por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz (CITREP) del departamento de Arauca.

El trámite se realizó en la capital departamental mediante un poder previamente firmado.

Manrique fue capturada por orden de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia el jueves 12 de marzo por su presunta participación en los hechos de corrupción derivados de contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), a cambio de respaldar reformas del Gobierno y apoyar proyectos y cupos de endeudamientos en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Manrique obtuvo 5.640 votos en la Circunscripción Territorial



Elecciones en Arauca

En paralelo, el Consejo Nacional Electoral avaló la declaratoria de elección de Germán Rozo Anís, del Partido Liberal, y de Manuel Pérez Rueda, del Centro Democrático, como representantes a la Cámara por Arauca para la legislatura 2026 - 2030.

Los nombres de ambos quedaron consignados en el acta de escrutinio general divulgada por el organismo electoral, complementando el acto protocolario realizado el 14 de marzo en horas de la noche en Arauca, donde fueron entregadas las credenciales.



Pérez Rueda agradeció a su equipo político y jurídico, a sus allegados y a su partido por el respaldo recibido durante el proceso electoral.

Inicialmente existían dudas sobre si el dirigente del Centro Democrático obtendría la credencial. Algunas voces del Partido Liberal, como el segundo en la lista José Trinidad Sierra, reclamaba las dos curules correspondientes al departamento para el liberalismo. Sin embargo, en territorios como Arauca, que cuentan con dos puestos en la Cámara, la asignación no se define por cifra repartidora sino por el sistema de cociente electoral, un mecanismo que busca evitar la hegemonía de un solo partido y al sacar las cuentas se adjudicó la segunda credencial al CD.



Pulso político

En esta ocasión, el poder del liberalismo se hizo sentir en el departamento, en parte por el respaldo de sectores aliados del gobernador Renson Martínez Prada, parte de las toldas rojas. También, sectores políticos cercanos a Cambio Radical apoyaron a los candidatos liberales a través de diputados y otros líderes.

No obstante, al no presentar candidatos propios a la Cámara, el espacio político de Cambio Radical fue ocupado por el Centro Democrático, que finalmente obtuvo una curul con Pérez Rueda, quien ya había sido candidato a la Gobernación de Arauca en las elecciones regionales de 2023. Esa ocasión, en el preconteo inicial apareció como ganador, pero tras los escrutinios oficiales la Registraduría certificó la victoria de Renson Martínez Prada.

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Pérez Rueda denunció entonces un supuesto fraude y decidió no aceptar la curul como diputado que, según el Estatuto de la Oposición, corresponde al segundo candidato más votado. Desde ese momento, el Centro Democrático mantenía una disputa política con el liberalismo en la región, particularmente con el gobernador Martínez Prada.



Alianzas y resultados en Senado

En el panorama político regional también influyen las alianzas con figuras nacionales. Cambio Radical y líderes cercanos al exgobernador Facundo Castillo Cisneros en otras ocasiones contaban con el respaldo del exgobernador Julio Enrique Acosta Bernal, quien esta vez apoyó al Centro Democrático.

El 8 de marzo los impulsos locales para candidatos al Senado no tuvieron éxito. Acosta Bernal apoyaba a Juan Carlos Wills y aliados de Castillo Cisneros habrían respaldado a María Clara Ramírez, ambos del Partido Conservador. Ninguno consiguió los votos suficientes para obtener una curul.

