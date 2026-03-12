"Ellos son ellos y yo soy yo": David Luna sobre el uribismo en Gran Consulta por Colombia

Tras el éxito de la Gran Consulta por Colombia, que consolidó una votación de 5.857.395 votos, el exministro David Luna defendió en Recap Blu este jueves la identidad de la coalición frente a las críticas que buscan vincularla estrictamente con el expresidente Álvaro Uribe.

Ante los señalamientos de sectores que sugieren que los integrantes de esta alianza "sacaron su uribista interior", Luna fue enfático en marcar su independencia y su respaldo a la fórmula ganadora:

“Yo le quiero contestar a la gente que soy palomista y soy oviedista, porque son las personas que nos representan”, dijo Luna, quien es considerado como uno de los arquitectos de esta consulta junto a Juan Manuel Galán y Mauricio Cárdenas.

Luna cuestionó la costumbre de etiquetar a los políticos por sus trabajos anteriores.



“En Colombia se cree que porque uno trabajó con alguien es propiedad de esa persona”, afirmó, recordando que ha colaborado con figuras como Enrique Peñalosa, Rafael Pardo, Juan Manuel Santos y Germán Vargas. El exministro subrayó su autonomía personal:

“Ellos son ellos y yo soy yo”, destacando además que es un liberal defensor de la Constitución del 91 y que jamás ha militado en el Centro Democrático.Coherencia y recambio generacional.

Respecto a la candidata presidencial, Luna destacó que Paloma Valencia jamás ha negado su cercanía con el expresidente Uribe, algo que, a su juicio, demuestra transparencia. Para el líder político, no es necesario "borrar fotos o borrar trinos" para agradar a otros, pues el valor de la coalición reside en unir personas que piensan diferente bajo un propósito superior.

Publicidad

Según Luna, esta alianza representa un “recambio generacional que tiene visión de futuro” y que busca dejar atrás las “heridas políticas del pasado” para concentrarse en resolver problemas cotidianos de los ciudadanos.

La respuesta de Luna también apunta a un cansancio generalizado con la "pugna política" tradicional. Aseguró que el equipo, ahora liderado por Valencia y Juan Daniel Oviedo, está concentrado en una agenda que incluye la modernización del Estado, la seguridad, la lucha contra el hambre y convertir a Colombia en un núcleo digital para la inteligencia artificial.

“La gente está cansada de esa pugna política o de esa persona que quiere llegar al poder haciéndole zancadilla al otro”, concluyó, reafirmando que la unidad de los nueve precandidatos iniciales se mantiene firme para apoyar a los ganadores en la carrera por la presidencia.

Escuche la entrevista: