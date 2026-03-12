En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Wadith Manzur y Karen Manrique
Juan Daniel Oviedo
Guerra en Irán
Elecciones presidenciales 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Política  / "Ellos son ellos y yo soy yo": David Luna sobre el uribismo en Gran Consulta por Colombia

"Ellos son ellos y yo soy yo": David Luna sobre el uribismo en Gran Consulta por Colombia

Ante los señalamientos de sectores que sugieren que los integrantes de esta alianza "sacaron su uribista interior", Luna fue enfático en marcar su independencia y su respaldo a la fórmula ganadora.

Publicidad

Publicidad

Publicidad