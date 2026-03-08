En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Elecciones 2026
Guerra en Irán
Paloma Valencia
Juan Daniel Oviedo
Claudia López
Roy Barreras

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / Así reaccionó Juan Daniel Oviedo a la victoria de Paloma Valencia en la Gran Consulta por Colombia

Así reaccionó Juan Daniel Oviedo a la victoria de Paloma Valencia en la Gran Consulta por Colombia

Juan Daniel Oviedo se refirió a la participación electoral de la consulta y expresó su expectativa frente a los resultados. También habló de la posibilidad de ser formula presidencial de Paloma Valencia.

Publicidad

Publicidad

Publicidad