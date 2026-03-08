Así reaccionó Juan Daniel Oviedo a la victoria de Paloma Valencia en la Gran Consulta por Colombia

Juan Daniel Oviedo se refirió a la posibilidad de convertirse en la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, luego de que la senadora resultara ganadora de la Gran Consulta por Colombia este domingo 8 de marzo.

Frente a esa posibilidad, Oviedo fue claro al afirmar que aún no existe una decisión tomada.

“Hasta el momento no hemos recibido ningún tipo de propuestas y, además, dentro de la conformación de la Gran Consulta por Colombia no existe ningún compromiso de ese tipo”, aseguró.

Las declaraciones del exdirector del Dane se dieron minutos después de que el Centro Democrático se pronunciara sobre la victoria de Valencia en la consulta, en la que Oviedo obtuvo el segundo lugar.



Según afirmó Gabriel Vallejo, director del partido, la elección del compañero de fórmula presidencial es una potestad exclusiva de la senadora. “Es una decisión que deberá tomar Paloma Valencia; a ella le corresponde tomarla”, señaló.

Sin embargo, Vallejo también destacó el papel de Oviedo durante la consulta. “Es un gran ser humano, un gran líder político y demuestra que una persona sin maquinarias ni estructuras puede conquistar miles de corazones de los colombianos”, afirmó.

Por su parte, Oviedo también se refirió a la participación electoral de la consulta y expresó su expectativa frente a los resultados.

“Esperamos que la Gran Consulta por Colombia supere los 4 millones de votos, porque de lo contrario vamos a tener dificultades para que Paloma Valencia pueda tener una participación incidente dentro de la primera vuelta presidencial”, explicó.

El exfuncionario agregó que, una vez se conozcan los resultados definitivos no solo de la consulta, sino también de las elecciones al Senado y a la Cámara de Representantes, tomarán decisiones sobre los próximos pasos políticos.

“A partir de esos resultados tomaremos decisiones que nos permitan darle al país claridad de qué queremos aportar”, indicó. Finalmente, Oviedo agradeció el respaldo recibido en las urnas.

“Ya superamos la votación que tuvimos el 29 de octubre de 2023. Así que gracias Bogotá, gracias Colombia y gracias a toda mi gente que me ha acompañado”, concluyó.

Cabe recordar que en la Gran Consulta por Colombia participaron varios precandidatos de partidos y movimientos de centroderecha y derecha. Entre ellos estuvieron Vicky Dávila, Mauricio Cárdenas, David Luna, Juan Manuel Galán, Aníbal Gaviria, Juan Daniel Oviedo, y Juan Carlos Pinzón.