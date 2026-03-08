Daniel Briceño, el congresista más votado en Colombia: "No me lo puedo creer"

El exconcejal de Bogotá Daniel Briceño se convirtió en una de las grandes sorpresas de las elecciones legislativas tras lograr una votación histórica que lo perfila como el congresista más votado del país. Con el 96 % del preconteo, el candidato del Centro Democrático superaba los 247.000 votos, una cifra sin precedentes para una candidatura a la Cámara de Representantes por Bogotá.

En entrevista con Blu Radio, Briceño reaccionó con sorpresa al resultado y aseguró que aún le cuesta asimilar el alcance de la votación.

“Yo todavía no me lo puedo creer. Siempre dijimos que la única forma de vencer las maquinarias en Colombia es a través de la opinión, con coherencia y con mensajes claros”, afirmó.

El nuevo representante explicó que su campaña se centró en la denuncia, el control político y el contacto directo con la ciudadanía, una estrategia que, según dijo, se consolidó durante su paso por el Concejo de la capital.



“Durante mis dos años en el Concejo de Bogotá estuve siempre en la calle, contactando con la gente. Tratamos de dar mensajes claros al país y eso fue lo que hicimos”, señaló, al tiempo que agradeció a los bogotanos por el respaldo recibido.

Abogado Daniel Briceño Foto: Blu Radio

La votación alcanzada por Briceño incluso supera la de varios candidatos al Senado que compiten en todo el país, pese a que su respaldo proviene únicamente de Bogotá. Este resultado duplica ampliamente el anterior récord de votación a la Cámara por la capital.

De cara al nuevo periodo legislativo, Briceño también adelantó que buscará integrar la Comisión de Acusación de la Cámara, donde se investigan a altos funcionarios del Estado, incluido el presidente Gustavo Petro.

“Mi intención es que el partido me postule para esa comisión. El país tiene que saber la verdad de lo que pasa allí”, afirmó el congresista electo, quien además reiteró su apoyo a la candidatura presidencial de Paloma Valencia tras la consulta de la derecha.