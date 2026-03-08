En vivo
Elecciones Colombia 2026

Daniel Briceño, el congresista más votado en Colombia: "No me lo puedo creer"

El abogado expresó su agradecimiento a los bogotanos. También afirmó que apoyará la candidatura presidencial de Paloma Valencia tras los resultados de la Consulta por la Gran Colombia.

