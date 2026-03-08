Elecciones Colombia 2026: EN VIVO elección de Congreso y candidatos en consultas interpartidistas

Este domingo, 8 de marzo, se llevan a cabo las Elecciones Colombia 2026, en una jornada electoral clave en la que los ciudadanos eligen a los nuevos integrantes del Senado y la Cámara de Representantes para el periodo 2026-2030, y al mismo tiempo participan en consultas de diferentes coaliciones políticas para definir candidatos presidenciales.

En las legislativas estarán en disputa 102 curules del Senado elegidas por voto popular y 182 escaños en la Cámara de Representantes. Además, el sistema electoral contempla dos puestos adicionales: uno en el Senado para el candidato presidencial que obtenga el segundo lugar y otro en la Cámara para su fórmula vicepresidencial.

La disputa por las mayorías legislativas se concentra principalmente entre el Pacto Histórico, por el lado del presidente Gustavo Petro, y el Centro Democrático, partido liderado por el expresidente Álvaro Uribe.

Uno de los casos que genera mayor atención es el del partido Comunes, surgido tras el acuerdo de paz con las FARC. La colectividad tuvo curules garantizadas en los dos últimos periodos legislativos, pero ese beneficio termina este año, por lo que deberá obtener votos suficientes para conservar representación y mantener su personería jurídica.

La misma jornada electoral incluirá consultas internas de varias coaliciones para escoger candidatos presidenciales. En total participarán 16 aspirantes, aunque los nombres mejor posicionados en las encuestas no harán parte de esos procesos .

Según diferentes sondeos, los principales favoritos para la elección presidencial son el senador de izquierda Iván Cepeda y el abogado Abelardo de la Espriella, quienes no participan en consultas. Cepeda fue excluido por decisión del Consejo Nacional Electoral y De la Espriella optó por competir directamente en la primera vuelta.

Entre las consultas previstas se destaca la Gran Consulta por Colombia, de sectores de centro-derecha, en la que participan nueve aspirantes, entre ellos Mauricio Cárdenas, David Luna, Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Paloma Valencia, Juan Carlos Pinzón, Aníbal Gaviria, Enrique Peñalosa y Juan Daniel Oviedo.

También se realizará la Consulta de las soluciones, del centro político, impulsada por la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, quien prácticamente no tiene competencia interna, y la consulta del Frente por la vida, donde compiten figuras como el exsenador Roy Barreras y el exalcalde de Medellín Daniel Quintero.