ELN estaría vinculado a ingreso irregular de 2.400 personas desde Venezuela en elecciones

Organismos de inteligencia identificaron el intento de ingreso irregular de alrededor de 2.400 personas al país por el departamento de Norte de Santander. Según información preliminar conocida por el Gobierno, en este movimiento podría estar vinculado el ELN, organización armada con presencia histórica en zonas fronterizas.

La alerta fue entregada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien explicó que los movimientos fueron detectados a través de drones de inteligencia militar, que registraron el paso de un numeroso grupo de personas por rutas informales pese al cierre de fronteras decretado por el Gobierno para garantizar el normal desarrollo de las elecciones.

“Están pasando de manera ilegal. Están las fronteras cerradas por las votaciones. Lo están haciendo por un paso ilegal, se están moviendo en una barcaza. Al otro lado hay unos buses esperándolos”, aseguró el ministro durante el seguimiento a la jornada electoral desde el Puesto de Mando Unificado nacional.

En los videos captados por las autoridades se observa cómo decenas de personas cruzan en fila un afluente fronterizo, utilizando lo que sería una embarcación improvisada o barcaza. Del lado colombiano, según el reporte oficial, varios buses estarían esperando para transportarlos, lo que reforzó las sospechas sobre una posible organización logística detrás del traslado.



Las autoridades también identificaron más de 60 buses en territorio colombiano cerca del punto de ingreso, situación que motivó el despliegue inmediato de la fuerza pública para impedir el paso y verificar las circunstancias del movimiento.

El director de la Policía Nacional, general William Rincón, confirmó que unidades del Ejército y la Policía fueron enviadas a la zona para contener el ingreso irregular.

“Tenemos reporte de ingreso ilegal de 2.400 personas por la frontera con Venezuela. Allí ya está entrando nuestro Ejército con nuestra Policía, no solamente para bloquear, sino para no permitir el paso de todas estas personas a Colombia”, indicó el oficial.

En medio del seguimiento a la situación, desde el Gobierno se mencionó que el ELN podría estar detrás de la movilización de estas personas, lo que abriría una nueva línea de investigación sobre la posible utilización de corredores fronterizos controlados por ese grupo armado para facilitar el tránsito de votantes hacia territorio colombiano.

Las autoridades analizan si estos hechos podrían estar relacionados con intentos de incidir en los resultados electorales, una práctica conocida como transhumancia electoral, que consiste en trasladar votantes a municipios donde no residen para alterar el resultado de los comicios.

El ministro de Defensa señaló que la respuesta institucional no se limita a la presencia de la fuerza pública, sino que involucra a varias entidades del Estado. “Aquí vamos acompañados de Migración Colombia, de la Defensoría del Pueblo y de todas las instituciones encargadas de velar porque se cumpla la Constitución y la ley”, explicó.

Pese a la alerta en la frontera, el Gobierno aseguró que la jornada electoral avanza con normalidad en la mayor parte del país. Durante el balance entregado desde el Puesto de Mando Unificado se reportó la incautación de 3.626 millones de pesos relacionados con presunta compra de votos y 68 capturas por delitos electorales, dos de ellas con medida de aseguramiento intramural.

Las autoridades mantienen el monitoreo permanente en las zonas fronterizas mientras avanzan las verificaciones sobre los hechos registrados en Norte de Santander y la eventual participación de estructuras armadas ilegales en el traslado de personas hacia territorio colombiano en plena jornada electoral.