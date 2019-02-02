En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Abelardo De La Espriella se posesiona como presidente
Cali
Ataque Teruel
Gustavo Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Frontera Venezuela

Frontera Venezuela

Banco de Alimentos de Bucaramanga.jpeg
Santanderes

Banco de Alimentos de Bucaramanga reunió más de 30 toneladas de ayudas para Venezuela

Sismógrafo - Temblor - Sismo - Terremoto. Foto AFP
Nación

Tembló HOY en Colombia: sismos encienden las alarmas en la frontera con Venezuela

Frontera con Venezuela en Norte de Santander
Mundo

Venezuela desaconseja cruzar hacia Colombia tras cierre fronterizo por elecciones

Cierran frontera 12 horas antes
Elecciones Colombia 2026

Gobierno adelantó 12 horas el cierre de fronteras para la segunda vuelta presidencial

Frontera Colombia - Venezuela
Mundo

Venezuela anunció el cierre total de puente fronterizo con Colombia durante 15 días

Mindefensa alerta ingreso ilegal de 2.400 personas por la frontera con Venezuela
Nación

Esto encontraron en frontera tras alerta de ingreso ilegal de 2.400 personas: publicidad política

Ingreso irregular de 2.400 personas desde Venezuela en elecciones
Nación

ELN estaría vinculado a ingreso irregular de 2.400 personas desde Venezuela en elecciones

Mindefensa alerta ingreso ilegal de 2.400 personas por la frontera con Venezuela
Nación

Mindefensa alerta ingreso ilegal de 2.400 personas por la frontera con Venezuela

Periodismo
Nación

Flip alerta detenciones y falta de garantías a periodistas en frontera con Venezuela

Armando Benedetti.
Nación

MinInterior evalúa otro decreto de emergencia económica por situación en frontera: habrá más medidas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad