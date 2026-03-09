En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Resultados Elecciones 2026
Paloma Valencia
Juan Daniel Oviedo
Claudia López
Roy Barreras
Guerra en Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / La OTAN derriba en el espacio aéreo turco un segundo misil disparado desde Irán

La OTAN derriba en el espacio aéreo turco un segundo misil disparado desde Irán

Sistemas de defensa de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) interceptaron un misil balístico lanzado desde Irán que ingresó al espacio aéreo de Turquía, en el segundo incidente de este tipo registrado en los últimos cinco días.

Publicidad

Publicidad

Publicidad