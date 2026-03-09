En vivo
Israel continúa ataques en Irán y Líbano, Estados Unidos ya cuenta siete muertos

Israel continúa ataques en Irán y Líbano, Estados Unidos ya cuenta siete muertos

El poder iraní cerró filas este lunes en torno al nombramiento del ayatolá Seyed Mojtaba Hosseini Jameneí como nuevo líder supremo, en desafío a Estados Unidos, mientras continúa el conflicto y el precio del petróleo supera los 100 dólares por barril.

