Israel continúa ataques en Irán y Líbano, Estados Unidos ya cuenta siete muertos

Israel bombardeó de nuevo objetivos en Irán, tras una noche en la que alcanzó depósitos de combustible en la capital iraní causando una gran nube tóxica, y en el Líbano, donde la cifra de muertos se elevaba a 394, mientras que Estados Unidos informó del séptimo soldado fallecido.



Esto es lo último del conflicto en Irán y Oriente Medio:

El nuevo líder supremo de Irán, elegido

El poder iraní cerró filas este lunes en torno al nombramiento del ayatolá Seyed Mojtaba Hosseini Jameneí como nuevo líder supremo, en desafío a Estados Unidos, mientras continúa el conflicto y el precio del petróleo supera los 100 dólares por barril.

El Ejército de Israel anunció nuevas oleadas de ataques contra la región central de Irán e infraestructura del grupo chií Hizbulá en Beirut, y Baréin informó de 32 heridos por un dron iraní, en medio de ataques a países del Golfo Pérsico.

- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró que el futuro líder supremo de Irán "no durará mucho" en el cargo si no cuenta con el visto bueno de su Administración, al tiempo que insistió en que las operaciones militares contra Teherán avanzan según lo previsto.



Israel deja a Teherán envuelta en una nube tóxica y no cesa en los ataques

- El Ejército de Israel aseguró que ha bombardeado el cuartel general de la Fuerza Aérea de la Guardia Revolucionaria de Irán, desde el que se operan los misiles balísticos y las flotas de drones, anunció en un comunicado.

- Además informó de que en el último día su fuerza aérea alcanzó 400 objetivos militares del régimen de los ayatolás en el oeste y centro de Irán, incluidos lanzadores de misiles balísticos y plantas de producción de armas.

- También atacó por primera vez depósitos de combustible en Teherán y zonas cercanas, lo que provocó al menos cuatro muertes, obligó a racionar la gasolina a 20 litros por persona al día y dejó la capital iraní envuelta en una nube tóxica, mezcla de lluvia y humo.

Según el medio Axios, Estados Unidos e Israel evalúan un posible despliegue de fuerzas especiales en una etapa posterior del conflicto para que aseguren las reservas nucleares del régimen iraní.

Casi 400 muertos y medio millón de desplazados

- Más de medio millón de personas se registraron hasta este domingo como desplazadas ante las autoridades libanesas, que esta semana lanzaron un proceso de inscripción digital para tratar de llevar a cabo el recuento de todos los afectados por la campaña de bombardeos israelíes.

- Otras 19 personas, en su mayoría mujeres y niños, murieron en otro bombardeo israelí que este domingo derrumbó un edificio de tres plantas en la localidad sureña de Sir al Gharbiya, en una de las mayores masacres hasta ahora en el Líbano, donde este sábado Israel ya mató a 41 personas en Nabi Chit.

- En total, Israel ha matado a al menos 394 personas, incluidos 83 niños, en sus ataques en el Líbano, que comenzaron el lunes después de que Hizbulá atacara Israel, informó este domingo el ministerio de Salud libanés.

- En su séptimo día de ataques en el Líbano, y después de una intensa ofensiva contra el grupo chií Hizbulá en los suburbios de Beirut, Israel golpeó por primera vez de lleno la capital libanesa, en un bombardeo que mató a al menos cuatro personas e hirió a otras diez.

- El ataque, que impactó en el hotel Ramada del paseo marítimo beirutí, alcanzó a comandantes de la Guardia Revolucionaria iraní, según Tel Aviv.

Irán sigue atacando el golfo Pérsico

- Por su parte, Irán continuó atacando el golfo Pérsico, que advirtió de una peligrosa escalada tras los impactos de madrugada en bases estadounidenses en Kuwait y Baréin y el posterior lanzamiento de 17 proyectiles y 117 drones contra Emiratos Árabes Unidos, interceptados en su gran mayoría.

- La ofensiva de Irán en esos países, que no solo ha afectado a objetivos de EE.UU., sino también a zonas civiles como aeropuertos, puertos y hoteles, ha dejado ya al menos 14 muertos, según un recuento del diario The New York Times, mientras que Irán asegura que hay más de 1.300 civiles fallecidos en su país.

Séptimo soldado estadounidense muerto y primer herido grave en Israel en una semana

- Un soldado de Estados Unidos murió tras haber resultado herido en Arabia Saudí en uno de los primeros ataques de Irán en la guerra, con lo que suman siete fallecidos estadounidenses, informó el Comando Central de EE.UU. (CENTCOM).

- Al menos una persona resultó herida de gravedad este domingo en la región israelí de Tel Aviv tras una andanada de misiles lanzados por Irán, en lo que supone el primer herido grave reportado en siete días en Israel, que apenas ha informado de diez muertos en total.