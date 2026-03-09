Sorprenden a hombre con elementos robados del alumbrado público de Bucaramanga

Un hombre fue capturado en Bucaramanga luego de ser sorprendido con varios elementos que hacían parte del sistema de alumbrado público de la ciudad. El procedimiento fue realizado por uniformados de la Policía Metropolitana en el barrio Girardot.

El hecho ocurrió en la carrera 15 con calle 18, donde la comunidad alertó a las autoridades a través del centro automático de despacho sobre la presencia de un hombre que se encontraba en la vía pública con objetos que, al parecer, habían sido robados de la infraestructura del alumbrado.

Tras recibir el aviso, una patrulla del cuadrante se desplazó hasta el lugar y encontró a un hombre que llevaba dos cajas de paso y 18 tapas plásticas de color verde, las cuales estaban marcadas con el logo “Tapa plástica no reciclable alumbrado público de Bucaramanga”.

Los uniformados procedieron a su identificación, a la incautación de los elementos y a la captura del sospechoso, quien posteriormente fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que responda por los hechos.



El comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, general William Quintero Salazar, señaló que: “las autoridades mantienen operativos para contrarrestar los delitos que afectan la infraestructura pública y reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier situación sospechosa que ponga en riesgo bienes del Estado o la seguridad de la comunidad”.