Hermana de menores de 14 y 17 años asesinadas en Malambo envía mensaje: "Morimos las tres"

Según la Policía Metropolitana de Barranquilla, la investigación por el asesinato de las hermanas Sherrydan Sofía y Keyla Nicolle Hernández Noriega avanza con la identificación de una vivienda en el municipio de Malambo que sería clave para esclarecer el crimen.

De acuerdo con el general Miguel Camelo, comandante de la institución, los investigadores establecieron que las adolescentes llegaron a ese inmueble cerca de la medianoche del 18 de febrero, luego de salir de su casa con permiso para asistir a un evento de Carnaval. En el lugar, según las indagaciones, se encontraban al menos siete personas. Las autoridades presumen que el doble homicidio ocurrió en la madrugada del 19 de febrero, pocas horas después de su desaparición.

En un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales, la hermana de las menores, Caroline Noriega, expresó su dolor por la pérdida.

"Cuando me dicen "debes dejar ir a tu hermanas, ellas están en un lugar mejor", pero ellos no fueron quienes perdieron a sus dos hermanas, entonces jamás lo entenderán", dice uno de sus mensajes, acompañado de una foto de la tumba.



"Las tres morimos ese día pero solo ustedes dos dejaron de respirar", dice otro de los mensajes, acompañado con un corazón roto y una foto de cuando eran bebés.

Según información de las autoridades, el proceso contra Juan David Taboada, conocido como alias ‘Tata’, y un adolescente de 17 años apodado alias ‘el Mono’, se inició tras un accidente de tránsito relacionado con piques ilegales en el municipio de Puerto Colombia.

A Taboada, de 19 años, la Fiscalía le imputó los delitos de homicidio agravado, secuestro extorsivo agravado y porte ilegal de armas. Durante las audiencias preliminares, el joven no aceptó los cargos, mientras un juez define su situación jurídica.

En cuanto al menor de edad, según conoció Blu Radio, su defensa, representada por los abogados Rogelio Roldán y Juan Benavides, solicitó al juez que el caso sea tratado bajo un modelo de justicia restaurativa, con el fin de evitar una medida de privación de la libertad. Sin embargo, de acuerdo con los reportes de las autoridades, el adolescente registra antecedentes y presuntos vínculos con la banda ‘Los Costeños’, así como un paso por el frente 36 de las disidencias de las Farc.

Sherrydan Sofía Hernández Noriega, de 14 años, y Keyla Nicolle Hernández Noriega, de 17. Foto: Redes sociales

Según las investigaciones, el menor se desvinculó de esa estructura en 2025 tras resultar herido en combates con el Ejército en Antioquia.

Entretanto, según las labores de inteligencia, las autoridades continúan la búsqueda de otros posibles implicados. Los investigadores intentan identificar plenamente a dos hombres que se movilizaban en bicicleta y que habrían participado en el secuestro de las menores.

Además, se analiza el rastro de las llamadas extorsivas en las que se exigieron sumas entre 50.000 y 5 millones de pesos. De acuerdo con las autoridades, esas comunicaciones inicialmente fueron consideradas por el Gaula como un posible “falso secuestro”, antes de que se confirmara el hallazgo de los cuerpos.