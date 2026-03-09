¿Se refería a su condición sexual? De La Espriella aclara polémica por comentario sobre Oviedo

En diálogo con Mañanas Blu, el abogado y el candidato presidencial Abelardo De La Espriella abordó de manera directa las críticas recibidas tras un comentario realizado sobre Juan Daniel Oviedo.

Ante el cuestionamiento sobre si sus palabras tenían una connotación discriminatoria, De La Espriella fue enfático en desmentir tales señalamientos, asegurando que su intención nunca estuvo ligada a la orientación sexual del también candidato.

Juan Daniel Oviedo Foto: Blu Radio

"Una broma malinterpretada"

De La Espriella explicó que sus palabras no fueron calculadas con el fin de ofender y que, en su momento, se trató de una "mamadera de gallo" o broma sobre la voz de Oviedo. El abogado manifestó que desconocía que el tono de voz de Oviedo se debiera a un problema de salud, enterándose de ello con posterioridad a la controversia.

"Yo ni siquiera pensé en su condición sexual... hice una broma que no tiene nada que ver con la condición sexual de Juan Daniel", afirmó, calificando a Oviedo como un "berraco".



Además, señaló que él mismo ha sido objeto de ataques constantes y que el propio Oviedo le ha hecho bromas en diversas ocasiones, por lo que consideró su respuesta como parte del dinamismo espontáneo del debate.



Defensa de sus aliados y el Centro Democrático

Otro punto clave de la entrevista fue el llamado a la calma hacia su militancia. De La Espriella rechazó públicamente cualquier ataque contra Paloma Valencia o el Centro Democrático, a quienes definió como sus "aliados naturales".

Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo Foto: captura de video

El precandidato enfatizó que el debate debe ser serio y basado en ideas, asegurando que no admitirá agresiones contra figuras que comparten su espectro político

Incluso, proyectando un escenario de unión, afirmó que, si Paloma Valencia llega a la segunda vuelta, él la apoyará decididamente, y expresó su confianza en que ella haría lo mismo si él fuera el elegido

Publicidad

"Tenemos que cuidar esa relación para derrotar a un modelo político que ha fracasado en todo el mundo", sostuvo.

Escuche aquí la entrevista: