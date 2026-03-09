En vivo
Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / ¿Se refería a su condición sexual? De La Espriella aclara polémica por comentario sobre Oviedo

¿Se refería a su condición sexual? De La Espriella aclara polémica por comentario sobre Oviedo

Ante el cuestionamiento sobre si sus palabras tenían una connotación discriminatoria, De La Espriella fue enfático en desmentir tales señalamientos, asegurando que su intención nunca estuvo ligada a la orientación sexual del también candidato.

