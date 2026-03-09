Hombre que acabó con la vida de su pareja y planeó desaparecer cuerpo con una máquina fue capturado

Un estremecedor caso de feminicidio ha generado conmoción en Lima, Perú, luego de que la Policía capturara a José Alejandro Romero Durand, de 29 años, señalado como el presunto responsable del asesinato y posterior descuartizamiento de su pareja, Beatriz Carolina Huampiri Borda.

El crimen ocurrió en el distrito de La Victoria y ha causado profunda indignación por la brutalidad de los hechos y por el presunto plan que el hombre habría preparado para deshacerse del cuerpo.

De acuerdo con las autoridades, el caso salió a la luz tras reiteradas llamadas de vecinos, quienes alertaron a la Policía por fuertes olores que provenían del apartamento donde residía la pareja. Ante la denuncia, uniformados ingresaron al inmueble y se encontraron con una escena estremecedora.

🔴#NACIONAL | Un macabro hallazgo conmocionó a los vecinos de San Cosme, en el distrito de La Victoria, tras el asesinato y descuartizamiento de Beatriz Huanpiri Borda, de 30 años. pic.twitter.com/ON8LvPnRrO — RCR (@rcrperu) March 9, 2026

En el interior del baño hallaron el cuerpo de la mujer seccionado, mientras que el sospechoso tenía en su poder una moledora industrial de carne. Según las primeras hipótesis de los investigadores, Romero Durand habría adquirido esa máquina con la presunta intención de desaparecer la evidencia.



Uno de los aspectos que más ha impactado a las autoridades es que, mientras ocurrían los hechos, los dos hijos de la pareja, de 4 y 7 años, se encontraban en una habitación contigua viendo televisión, sin percatarse de la tragedia que se desarrollaba dentro de la vivienda.

Familiares y allegados de la víctima indicaron a medios locales que la relación, que se extendió por cerca de diez años, estaba marcada por episodios recurrentes de violencia e infidelidad. Según sus testimonios, el ataque habría sido desencadenado por celos del agresor tras enterarse de que Beatriz habría intentado iniciar una nueva relación sentimental.

Hombre que acabó con la vida de su pareja y planeó desaparecer su cuerpo fue capturado

El coronel de la Policía Nacional del Perú, Gastón Alzamora, confirmó que el sospechoso fue capturado en flagrancia antes de que pudiera completar el presunto plan para desaparecer el cuerpo. Durante la intervención, el hombre se habría acogido a su derecho a guardar silencio.

Publicidad

Entre tanto, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables activó los protocolos de atención psicológica y protección para los dos menores, quienes quedaron huérfanos tras el crimen.

La Fiscalía prepara ahora la solicitud de prisión preventiva contra Romero Durand, en medio de un contexto de violencia preocupante para el país.