Blu Radio  / Judicial  /  Hombre que acabó con la vida de su pareja y planeó desaparecer cuerpo con una máquina fue capturado

Hombre que acabó con la vida de su pareja y planeó desaparecer cuerpo con una máquina fue capturado

Uno de los aspectos que más ha impactado a las autoridades es que, mientras ocurrían los hechos, los dos hijos de la pareja, de 4 y 7 años, se encontraban en una habitación.

