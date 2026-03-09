Jennifer Pedraza evalúa resultados de su partido: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 9 de marzo de 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este lunes, 9 de marzo de 2026:
- La senadora electa Jennifer Pedraza analizó los resultados de su partido Dignidad y Compromiso.
- El senador más votado Jota Pe Hernández se refirió sobre la ubicación ideológica del Partido Verde en el Congreso.
- El consultor en energía Gonzalo Monroy, con experiencia en Estados Unidos, habló del aumento del precio del petróleo en medio del conflicto internacional.
