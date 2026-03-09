Jennifer Pedraza evalúa resultados de su partido: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 9 de marzo de 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este lunes, 9 de marzo de 2026:



La senadora electa Jennifer Pedraza analizó los resultados de su partido Dignidad y Compromiso.

El senador más votado Jota Pe Hernández se refirió sobre la ubicación ideológica del Partido Verde en el Congreso.

El consultor en energía Gonzalo Monroy, con experiencia en Estados Unidos, habló del aumento del precio del petróleo en medio del conflicto internacional.

