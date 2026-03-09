En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Resultados Elecciones 2026
Paloma Valencia
Juan Daniel Oviedo
Claudia López
Roy Barreras
Guerra en Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Juliana Guerrero eligió rector de Universidad del Cesar, pese a investigaciones en su contra

Juliana Guerrero eligió rector de Universidad del Cesar, pese a investigaciones en su contra

La Presidencia mantiene a Guerrero como su delegada ante el Consejo Superior, aun cuando la joven está a punto de ser imputada por presunta falsedad en sus títulos profesionales.

Publicidad

Publicidad

Publicidad