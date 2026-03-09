Fuerte temblor sacudió este lunes al occidente del país; varios municipios lo sintieron

Un temblor de magnitud 4.7 se presentó en la tarde de este lunes, según reportó el Servicio Geológico Colombiano por medio de sus redes sociales.

De acuerdo con el reporte de varios usuarios de redes sociales, especialmente de X, el temblor alcanzó a sentirse especialmente en el departamento de Quindío y el Valle del Cauca. Incluso, en el primero, en las mismas redes circulan videos donde se observa cómo vivieron algunos ciudadanos el movimiento telúrico, que deacuerdo con el reporte de la misma entidad tuvo su epicentro en el municipio de El Cairo, a solo 4 kilómetros de la localidad de Argelia.

En otro municipio cercano, como Pasto, la capital del departamento de Nariño, los Bomberos aseguraron que, de momento, no hay reporte del sismo porque justo en ese momento cayó un fuerte rayo debido a una fuerte tormenta eléctrica.

Cabe resaltar también que el SGC señaló en su reporte, además, que el sismo tuvo una profundidad de 91 kilómetros y se registró a eso de las 5:11 de la tarde.

