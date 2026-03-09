En vivo
Blu Radio  / Nación  / Estos son los hermanos de 'Iván Mordisco' capturados en menos de 72 horas

Estos son los hermanos de 'Iván Mordisco' capturados en menos de 72 horas

Por alias ‘Iván Mordisco’, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, confirmó el ofrecimiento de hasta 5.000 millones de pesos de recompensa.

capturado-en-falan-tolima-hermano-mordisco.jpg
Hermano de 'Iván Mordisco' capturado.
Foto: Policía Nacional.
Por: EFE
|
Actualizado: 9 de mar, 2026

