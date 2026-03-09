Estos son los hermanos de 'Iván Mordisco' capturados en menos de 72 horas

Andrés Vera Fernández, hermano de alias ‘Iván Mordisco’, el principal jefe de las disidencias de las FARC, fue capturado este lunes durante una operación desarrollada por las autoridades colombianas en el municipio de Falán, departamento de Tolima.

El hombre, que también era conocido con el alias de ‘Conejo’, “tenía orden de captura vigente por los delitos de homicidio y tráfico, fabricación, porte de armas de fuego y/o municiones y secuestro”, informaron las autoridades.

Además, es señalado de liderar varias acciones criminales y dentro de sus principales labores estaba la de “brindar apoyo logístico a las diferentes estructuras de las disidencias de su hermano”, así como la de coordinar la expansión de sus redes hacia el centro de Colombia.

“El perfil criminal de este delincuente es el hombre de confianza de ‘Mordisco’, es el apoyo logístico y también hace toda la parte de expansión criminal al centro del país. También está vinculado y dinamiza homicidios selectivos contra firmantes de paz, coordina redes de apoyo para la movilidad y abastecimiento y ocultamiento de integrantes de esta organización criminal”, dijo el general William Rincón, director de la Policía.



También lo investigan por estar vinculado a varios homicidios de firmantes del acuerdo de paz y por administrar bienes adquiridos con dineros ilícitos producto del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión.

“Este resultado es el cuarto golpe al círculo más cercano de alias ‘Iván Mordisco’ en menos de un año, los cuales se han venido dando en medio de la estrategia de seguridad desplegada desde el Ministerio de Defensa Nacional”, precisaron las autoridades.

El sábado se había reportado la captura de otro hermano de alias ‘Iván Mordisco’, identificado por las autoridades como Juan Gabriel Vera, alias ‘La Jota’, y en agosto pasado había sido capturado Luis Vera, alias ‘Mono Luis’, también hermano del cabecilla de las disidencias.

Por alias ‘Iván Mordisco’, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, confirmó el ofrecimiento de hasta 5.000 millones de pesos por quien brinde información que permita “ubicarlo y neutralizarlo”.